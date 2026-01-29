Prima pagină » Actualitate » Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord.

29 ian. 2026, 11:59, Actualitate
Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi / Sursa FOTO: wikimedia.org

Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut, miercuri, 28 ianuarie, de pe radar, în Columbia. Aeronava s-a prăbușit în apropierea frontierei cu Venezuela, a anunțat compania aeriană de stat Satena.

Toate persoanele aflate la bord, 13 pasageri și doi membri ai echipajului, au murit în această tragedie aviatică.

Printre pasageri, și un parlamentar

Aeronava, un Beechcraft 1900 operat de compania privată Searca, decolase din orașul de frontieră Cúcuta (nordul Columbiei) și a dispărut de pe ecranele radar cu puțin timp înainte de aterizarea programată în Ocaná, un oraș din apropiere. Zborul avea prevăzută o durată de doar 23 de minute.

Tragedie aviatică în Columbia

Guvernul a desfășurat forțele aeriene pentru a efectua căutări și a recupera cadavre în zona muntoasă a departamentului Norte de Santander, unde operează grupuri de gherilă, inclusiv Armata de Eliberare Națională (ELN). Imagini distribuite pe rețelele de socializare arată resturi de fuselaj împrăștiate prin vegetația densă.

Printre victime se numără și un membru al camerei inferioare a Parlamentului din Columbia.

Cauza accidentului este deocamdată necunoscută.

Avionul a fost localizat ultima dată la o altitudine cuprinsă între 1.000 de metri și 1.300 de metri, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar.

Este al doilea accident aviatic important din această săptămână. Tot miercuri, Ajit Pawar, viceprim-ministrul celul mai bogat stat din India, Maharashtra, a murit într-un accident de avion împreună cu alte persoane, a anunțat autoritatea de reglementare a aviației, conform Reuters.

Pawar se îndrepta spre Baramati, regiunea sa natală, pentru a face campanie în cadrul alegerilor locale.

Potrivit Direcției Generale a Aviației Civile, cinci persoane aflate la bordul aeronavei, inclusiv echipajul, au murit după ce avionul care zbura de la Mumbai la Baramati a aterizat forțat la ora 08:45, ora locală. Vicepremierul se afla la bord împreună cu alți doi angajați, un ofițer de securitate și un însoțitor, dar și cu doi membri ai echipajului, inclusiv pilotul.

