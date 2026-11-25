Situația din Yemen este volatilă de mai multă vreme. Însă ultimele luni au adus o escaladare fără precedent. Rebelii Houthi – susținuți de Iran – au trecut de la lansarea de rachete asupra Israelului și a navelor din Marea Roșie la o ofensivă pe scară largă împotriva regiunilor controlate de guvernul yemenit. Au avansat rapid de-a lungul coastei spre strâmtoarea Bab al-Mandab. De asemenea, bombardează infrastructura civilă și petrolieră din Arabia Saudită vecină, unul dintre cei mai mari susținători ai guvernului din Yemen. Atacurile din luna octombrie asupra aeroportului din capitala saudită Riad s-au soldat cu moartea a treisprezece persoane.

Această nouă izbucnire a violențelor din Orientul Mijlociu reprezintă o provocare serioasă pentru politica Rusiei în regiune, se arată într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

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Pe de o parte, notează Ruslan Suleymanov, Moscova recunoaște guvernul oficial al Yemenului drept singura autoritate din țară. Și asta pentru a nu-și strica relațiile cu monarhiile din Golf.

Pe de altă parte, Kremlinul menține legături strânse, inclusiv la nivel militar, cu rebelii Houthi . Și are beneficii considerabile de pe urma acestei cooperări.

Totuși, Kremlinul nu poate juca la nesfârșit la două capete. Cu cât tensiunile persistă mai mult în Yemen, cu atât acest exercițiu de echilibristică devine mai riscant.

Sprijin militar din umbră pentru rebelii Houthi

Rusia lui Putin este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. Astfel, susține toate inițiativele menite să ducă la o soluționare politică în Yemen.

La o întâlnire cu omologul său yemenit din august 2024, Serghei Lavrov – ministrul rus de Externe – a punctat că Moscova susține necesitatea de a readuce situația din Yemen „pe făgașul politic și diplomatic”.

La nivel declarativ, totul pare a fi în regulă. Dar Moscova și-a consolidat relațiile cu rebelii Houthi. Kremlinul insistă că dialogul cu această grupare este important.

Mai mult, amploarea reală a cooperării dintre Rusia și Houthi depășește cu mult întâlnirile periodice dintre diplomații ruși și reprezentanții rebelilor.

Rebelii Houthi au paralizat transportul maritim în Marea Roșie (în perioada 2023–2024), ca protest față de acțiunile Israelului în Gaza. Consilieri militari din cadrul GRU – Serviciul de Informații Militare al Rusiei – erau staționați în capitala Yemenului, Sana’a, oraș controlat de rebeli încă din septembrie 2014.

Moscova le-ar fi furnizat rebelilor și date satelitare, pentru a efectua atacuri asupra navelor comerciale din Marea Roșie.

Rebelii Houthi primesc arme cu marcaje identice cu cele fabricate în Rusia:

puști de asalt Kalașnikov (AKSU)

puști cu lunetă Dragunov (SVD-1)

pistoale Makarov (Baikal 442)

lunete Tyulpan (1P29)

Moscova a discutat cel puțin posibilitatea de a le furniza rebelilor Houthi rachete antinavă Yakhont. Iranul a mediat aceste consultări, iar negociatorul din partea Rusiei a fost Viktor Bout. Acesta fusese condamnat anterior în Statele Unite la 25 de ani de închisoare pentru trafic ilegal de arme. A fost eliberat în urma unui schimb de prizonieri în 2022, amintește autorul analizei.

Întreține Kremlinul haosul din Mara Roșie?

Potrivit Carnegie, Kremlinul obține beneficii considerabile de pe urma sprijinirii rebelilor din Yemen.

Încă de la începutul lunii februarie 2022, mișcarea Houthi și-a declarat sprijinul pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Rebelii au anunțat că recunosc independența autoproclamatelor republici populare Donețk și Luhansk.

Aceiași rebeli Houthi ajută Moscova să recruteze cetățeni yemeniți pentru a lupta în Ucraina.

Prin Houthi, Rusia a câștigat un aliat capabil să semene panică în comerțul global. Așa s-a întâmplat la sfârșitul anului 2023, când sabotajele rebelilor au crescut de patru ori costul transportului maritim între Europa și Asia.

Până în prezent, majoritatea companiilor de transport preferă să ocolească Marea Roșie.

Este ruta prin care trecea anterior aproximativ 12% din întregul trafic maritim internațional.

Actuala ofensivă a rebelilor Houthi agravează perturbările în aprovizionarea cu energie.

Contribuie la menținerea prețului global al petrolului peste 100 de dolari pe baril.

În plus, instabilitatea generală din Orientul Mijlociu obligă SUA să aloce mai multe resurse financiare, diplomatice și militare în această regiune. Iar atenția de la Ucraina este deturnată.

Chiar și un sprijin limitat acordat rebelilor yemeniți îi permite Rusiei să deschidă un nou front în conflictul său cu Occidentul. Mesajul principal al Kremlinului este simplu: cât timp continuați să înarmați Ucraina, noi vom sprijini Teheranul și rebelii Houthi.

Calculele de la Kremlin, complicate de noile alianțe din regiune

Totuși, jocul Moscovei în regiune devine din ce în ce mai dificil. Rusia întâmpină dificultăți tot mai mari în a gestiona complexitatea conflictului din Yemen.

Puterile externe se implică, iar Moscova reface toate calculele.

Arabia Saudită susține deschis guvernul oficial.

Iranul îi sprijină pe Houthi.

Actuala escaladare a devenit parte a unei confruntări mai ample între Iran, pe de o parte, și SUA / aliații săi, pe de altă parte.

De la semnarea Pactului de la Mecca între Pakistan, Arabia Saudită și Turcia, în luna august, Ankara a furnizat Riadului arme, inclusiv drone. Islamabadul le-a trimis saudiților cel puțin 8.000 de soldați și echipament militar. În plus, Marea Britanie, Franța și Italia oferă toate asistență militară limitată Arabiei Saudite.

După ani de cooperare cu rebelii Houthi, Rusia riscă acum să se trezească de partea opusă a baricadei. Sprijinul său pentru rebeli a fost mai puțin vizibil în anii anteriori. Acum, pe fondul escaladării și al succeselor obținute de rebeli, Moscovei îi va fi mult mai greu să se distanțeze de ei.

Potrivit Al Jazeera și Associated Press (AP), guvernul rus a ajutat actuala ofensivă a rebelilor Houthi prin furnizarea de date de informații geospațiale (GEOINT) și de semnale (SIGINT). Acestea au fost combinate cu capacitățile operaționale ale Iranului, care coordonează acțiunile rebelilor la sol.

Moscova vrea să liniștească Riadul

Pentru a mai calma spiritele la Riad și în rândul aliaților săi, ministerul rus de Externe a subliniat cu insistență că Moscova recunoaște Consiliul Prezidențial de Conducere al Yemenului drept singura autoritate legitimă din țară.

La sfârșitul lunii septembrie, Vladimir Putin a discutat la telefon cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman al Saud despre modalitățile de soluționare a conflictului din Yemen.

Este ușor de înțeles de ce Moscova vrea să liniștească Riadul, explică autorul analziei.

Arabia Saudită este partenerul-cheie al Rusiei în stabilirea cotelor de producție și în reglementarea prețurilor la petrol .

. Relațiile bune dintre cele două state au împiedicat Arabia Saudită să cedeze presiunilor SUA în 2022 și să crească producția de petrol.

Ar fi fost o mutare care ar fi dus la scăderea prețurilor globale și, implicit, a veniturilor Rusiei.

Rusia este prinsă între ciocan și nicovală

Acum, Riadul insistă tot mai mult ca Moscova să înceteze sprijinul militar pentru rebelii Houthi. La rândul său, Kremlinul s-a limitat să declare doar că „situația este extrem de îngrijorătoare” și că „urmărește evoluțiile cu preocupare”.

Rusia este prinsă între ciocan și nicovală. Dacă va continua să îi sprijine pe rebelii Houthi, s-ar putea trezi implicată într-un alt conflict prelungit. Ar fi un conflict care îi va tensiona relațiile cu Arabia Saudită și cu celelalte state din Golf.

Dar dacă Rusia taie brusc ajutorul pentru rebeli într-un moment critic, va pierde atât bunăvoința acestora, cât și pe cea a Iranului, odată cu toate pârghiile de influență pe care i le-au oferit.