Situația din Yemen este volatilă de mai multă vreme. Însă ultimele luni au adus o escaladare fără precedent. Rebelii Houthi – susținuți de Iran – au trecut de la lansarea de rachete asupra Israelului și a navelor din Marea Roșie la o ofensivă pe scară largă împotriva regiunilor controlate de guvernul yemenit. Au avansat rapid de-a lungul coastei spre strâmtoarea Bab al-Mandab. De asemenea, bombardează infrastructura civilă și petrolieră din Arabia Saudită vecină, unul dintre cei mai mari susținători ai guvernului din Yemen. Atacurile din luna octombrie asupra aeroportului din capitala saudită Riad s-au soldat cu moartea a treisprezece persoane.
Această nouă izbucnire a violențelor din Orientul Mijlociu reprezintă o provocare serioasă pentru politica Rusiei în regiune, se arată într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.
Totuși, Kremlinul nu poate juca la nesfârșit la două capete. Cu cât tensiunile persistă mai mult în Yemen, cu atât acest exercițiu de echilibristică devine mai riscant.
Rusia lui Putin este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. Astfel, susține toate inițiativele menite să ducă la o soluționare politică în Yemen.
La o întâlnire cu omologul său yemenit din august 2024, Serghei Lavrov – ministrul rus de Externe – a punctat că Moscova susține necesitatea de a readuce situația din Yemen „pe făgașul politic și diplomatic”.
Rebelii Houthi au paralizat transportul maritim în Marea Roșie (în perioada 2023–2024), ca protest față de acțiunile Israelului în Gaza. Consilieri militari din cadrul GRU – Serviciul de Informații Militare al Rusiei – erau staționați în capitala Yemenului, Sana’a, oraș controlat de rebeli încă din septembrie 2014.
Moscova le-ar fi furnizat rebelilor și date satelitare, pentru a efectua atacuri asupra navelor comerciale din Marea Roșie.
Rebelii Houthi primesc arme cu marcaje identice cu cele fabricate în Rusia:
Moscova a discutat cel puțin posibilitatea de a le furniza rebelilor Houthi rachete antinavă Yakhont. Iranul a mediat aceste consultări, iar negociatorul din partea Rusiei a fost Viktor Bout. Acesta fusese condamnat anterior în Statele Unite la 25 de ani de închisoare pentru trafic ilegal de arme. A fost eliberat în urma unui schimb de prizonieri în 2022, amintește autorul analizei.
Potrivit Carnegie, Kremlinul obține beneficii considerabile de pe urma sprijinirii rebelilor din Yemen.
Încă de la începutul lunii februarie 2022, mișcarea Houthi și-a declarat sprijinul pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Rebelii au anunțat că recunosc independența autoproclamatelor republici populare Donețk și Luhansk.
Aceiași rebeli Houthi ajută Moscova să recruteze cetățeni yemeniți pentru a lupta în Ucraina.
Prin Houthi, Rusia a câștigat un aliat capabil să semene panică în comerțul global. Așa s-a întâmplat la sfârșitul anului 2023, când sabotajele rebelilor au crescut de patru ori costul transportului maritim între Europa și Asia.
În plus, instabilitatea generală din Orientul Mijlociu obligă SUA să aloce mai multe resurse financiare, diplomatice și militare în această regiune. Iar atenția de la Ucraina este deturnată.
Chiar și un sprijin limitat acordat rebelilor yemeniți îi permite Rusiei să deschidă un nou front în conflictul său cu Occidentul. Mesajul principal al Kremlinului este simplu: cât timp continuați să înarmați Ucraina, noi vom sprijini Teheranul și rebelii Houthi.
Totuși, jocul Moscovei în regiune devine din ce în ce mai dificil. Rusia întâmpină dificultăți tot mai mari în a gestiona complexitatea conflictului din Yemen.
Puterile externe se implică, iar Moscova reface toate calculele.
De la semnarea Pactului de la Mecca între Pakistan, Arabia Saudită și Turcia, în luna august, Ankara a furnizat Riadului arme, inclusiv drone. Islamabadul le-a trimis saudiților cel puțin 8.000 de soldați și echipament militar. În plus, Marea Britanie, Franța și Italia oferă toate asistență militară limitată Arabiei Saudite.
După ani de cooperare cu rebelii Houthi, Rusia riscă acum să se trezească de partea opusă a baricadei. Sprijinul său pentru rebeli a fost mai puțin vizibil în anii anteriori. Acum, pe fondul escaladării și al succeselor obținute de rebeli, Moscovei îi va fi mult mai greu să se distanțeze de ei.
Potrivit Al Jazeera și Associated Press (AP), guvernul rus a ajutat actuala ofensivă a rebelilor Houthi prin furnizarea de date de informații geospațiale (GEOINT) și de semnale (SIGINT). Acestea au fost combinate cu capacitățile operaționale ale Iranului, care coordonează acțiunile rebelilor la sol.
Pentru a mai calma spiritele la Riad și în rândul aliaților săi, ministerul rus de Externe a subliniat cu insistență că Moscova recunoaște Consiliul Prezidențial de Conducere al Yemenului drept singura autoritate legitimă din țară.
La sfârșitul lunii septembrie, Vladimir Putin a discutat la telefon cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman al Saud despre modalitățile de soluționare a conflictului din Yemen.
Este ușor de înțeles de ce Moscova vrea să liniștească Riadul, explică autorul analziei.
Acum, Riadul insistă tot mai mult ca Moscova să înceteze sprijinul militar pentru rebelii Houthi. La rândul său, Kremlinul s-a limitat să declare doar că „situația este extrem de îngrijorătoare” și că „urmărește evoluțiile cu preocupare”.
Rusia este prinsă între ciocan și nicovală. Dacă va continua să îi sprijine pe rebelii Houthi, s-ar putea trezi implicată într-un alt conflict prelungit. Ar fi un conflict care îi va tensiona relațiile cu Arabia Saudită și cu celelalte state din Golf.
Dar dacă Rusia taie brusc ajutorul pentru rebeli într-un moment critic, va pierde atât bunăvoința acestora, cât și pe cea a Iranului, odată cu toate pârghiile de influență pe care i le-au oferit.
În concluzie, cu cât situația din Yemen escaladează mai mult, cu atât echilibristica Kremlinului va deveni mai greu de susținut.