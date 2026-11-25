Încă un atac cibernetic lovește CIA, potrivit The Independent. Un sistem CIA neclasificat a fost spart de hackeri. Acesta este doar ultimul incident dintr-o serie recentă de atacuri care au vizat agențiile de informații ale Statelor Unite.

Potrivit sursei citate, CIA și Biroul Directorului de Informații Naționale al SUA (ODNI) au descoperit, recent, o breșă de securitate cibernetică care a expus informații neclasificate. Incidentele cibernetice au afectat o rețea care caută informații de informații în materiale publice, neclasificate.

Trump a recunoscut atacul asupra FBI

Nu a fost imediat clar ce materiale neclasificate au fost accesate sau cine se află în spatele atacurilor.

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Întrebat despre raport, ODNI a transmis că „nu au existat perturbări ale capacităților critice sau ale sistemelor clasificate”. CIA nu a comentat incidentul, deocamdată.

Aceste breșe de securitate sunt cele mai recente dintr-o serie de întreruperi tehnologice și incidente de securitate cibernetică care afectează agențiile americane, inclusiv o breșă de securitate la Departamentul Agriculturii din SUA și o întrerupere temporară care a afectat o rețea internă de comunicații clasificate utilizată de Agenția Națională de Securitate.

FBI-ul a fost vizat de două breșe separate de securitate în ultimele luni. De asemenea, și Pentagonul și Departamentul de Securitate Internă au fost implicate în incidente cibernetice recente.

Președintele Donald Trump a recunoscut a doua breșă de securitate de la FBI. Într-un interviu pentru Fox News, liderul de la Casa Albă a declarat că „tocmai am auzit despre asta și voi spune că nu este bine. Nu-mi place asta. Dar poate vom învăța lucruri pe care altfel nu le-am fi învățat niciodată”.