Nicușor Dan vizitează expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security”. Președintele a venit la eveniment însoțit de fiul său

Președintele Nicușor Dan vizitează, vineri, expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”, conform programului afișat de administrația prezidențială.

UPDATE 10:20: Șeful statului s-a urcat cu copilul său la bordul unui F-35 ca să îi arate aeronava. Ulterior, președintele a stat de vorbă cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg. Ambasadorul i-a oferit băiețelului cadou o machetă a unui tanc.

UPDATE 09:40: Nicușor Dan a ajuns la eveniment însoțit de fiul său cel mic, Artim. Băiețelul președintelui s-a arătat foarte interesat de Cupa Campionilor Europeni, câștigată de Steaua București în 1986. Copilul i-a pus întrebări tatălui său care l-a ținut în brațe și i-a răspuns la toate curiozitățile legate de trofeu.

Starea inițială

Black Sea Defense and Aerospace – BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate a început, miercuri, la București, pe platforma Romaero Băneasa. Președintele României va ajunge la ora 09:30 și va coborî pe jos în fața halei G, după care va porni pentru a vizita pavilioanele.

Printre participanți se numără companii care furnizează deja tehnică de luptă Armatei Române, cea mai semnificativă reprezentare fiind a Statelor Unite, cu 50 de firme și a Germaniei cu 37 de producători. De partea României, la eveniment participă atât companii recunoscute, precum Romarm, Aerostar sau BlueSpace Technology, dar și producători din sectoare cu aplicații duale – civile și militare.

Peste 550 de companii din 36 de țări sunt prezente la BSDA

Potrivit unui comunicat de presă, cea de a X-a ediție, care marchează 20 de ani de la lansare, este și cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile de BDSA sunt așteptați mai mult de 30.000 de vizitatori și peste 350 de oficiali români și străini de nivel înalt.

În toate cele trei zile, participarea la eveniment este deschisă și reprezentanților companiilor românești și ai autorităților locale, în baza unei înregistrări prealabile, pentru a încuraja parteneriatele și proiectele de investiții în România, mai arată Agerpres.

Sunt prezente firme recunoscute care furnizează deja tehnică sau vizează programe de înzestrare ale Armatei României, precum: Lockheed Martin – producătorul aeronavei multirol de generația a V-a, F-35; Raytheon – producătorul sistemului Patriot; Hanwha Aerospace – furnizorul obuzierelor autopropulsate K9; Otokar – producătorul vehiculelor blindate Cobra; Leonardo – producătorul aeronavelor C-27J Spartan aflate în serviciul Forțelor Aeriene Române; Rafael – furnizorul sistemului de apărare antiaeriană Spyder; ASFAT – producătorul corvetei Akhisar, prima navă nouă intrată în dotarea Forțelor Navale Române după 1990; alături de General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems, Thales, Damen, Rheinmetall, Hyundai Rotem, MBDA și Airbus, precum și producători de armament precum Beretta, SIG Sauer, FN Herstal, Glock și Colt.

RECOMANDAREA AUTORULUI: