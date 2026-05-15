Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan vizitează expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security”. Președintele a venit la eveniment însoțit de fiul său

Nicușor Dan vizitează expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security”. Președintele a venit la eveniment însoțit de fiul său

Nicușor Dan | Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele Nicușor Dan vizitează, vineri, expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”, conform programului afișat de administrația prezidențială. 

Vezi galeria foto
7 poze

UPDATE 10:20: Șeful statului s-a urcat cu copilul său la bordul unui F-35 ca să îi arate aeronava. Ulterior, președintele a stat de vorbă cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg. Ambasadorul i-a oferit băiețelului cadou o machetă a unui tanc.

UPDATE 09:40: Nicușor Dan a ajuns la eveniment însoțit de fiul său cel mic, Artim. Băiețelul președintelui s-a arătat foarte interesat de Cupa Campionilor Europeni, câștigată de Steaua București în 1986. Copilul i-a pus întrebări tatălui său care l-a ținut în brațe și i-a răspuns la toate curiozitățile legate de trofeu.

Starea inițială

Black Sea Defense and Aerospace – BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate a început, miercuri, la București, pe platforma Romaero Băneasa. Președintele României va ajunge la ora 09:30 și va coborî pe jos în fața halei G, după care va porni pentru a vizita pavilioanele.

Nicușor Dan „Pe SAFE suntem în grafic”. Investițiile ar urma să continue și după 2030

Printre participanți se numără companii care furnizează deja tehnică de luptă Armatei Române, cea mai semnificativă reprezentare fiind a Statelor Unite, cu 50 de firme și a Germaniei cu 37 de producători. De partea României, la eveniment participă atât companii recunoscute, precum Romarm, Aerostar sau BlueSpace Technology, dar și producători din sectoare cu aplicații duale – civile și militare.

Peste 550 de companii din 36 de țări sunt prezente la BSDA

Potrivit unui comunicat de presă, cea de a X-a ediție, care marchează 20 de ani de la lansare, este și cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile de BDSA sunt așteptați mai mult de 30.000 de vizitatori și peste 350 de oficiali români și străini de nivel înalt.

Sursa foto: BSDA

În toate cele trei zile, participarea la eveniment este deschisă și reprezentanților companiilor românești și ai autorităților locale, în baza unei înregistrări prealabile, pentru a încuraja parteneriatele și proiectele de investiții în România, mai arată Agerpres.

Sunt prezente firme recunoscute care furnizează deja tehnică sau vizează programe de înzestrare ale Armatei României, precum: Lockheed Martin – producătorul aeronavei multirol de generația a V-a, F-35; Raytheon – producătorul sistemului Patriot; Hanwha Aerospace – furnizorul obuzierelor autopropulsate K9; Otokar – producătorul vehiculelor blindate Cobra; Leonardo – producătorul aeronavelor C-27J Spartan aflate în serviciul Forțelor Aeriene Române; Rafael – furnizorul sistemului de apărare antiaeriană Spyder; ASFAT – producătorul corvetei Akhisar, prima navă nouă intrată în dotarea Forțelor Navale Române după 1990; alături de General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems, Thales, Damen, Rheinmetall, Hyundai Rotem, MBDA și Airbus, precum și producători de armament precum Beretta, SIG Sauer, FN Herstal, Glock și Colt.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Fiul lui Nicușor Dan, ”interviu” în exclusivitate pentru Gândul. Antim a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la expoziția ”Black Sea Defense, Aerospace and Security” unde a venit cu tatăl său
11:48
Fiul lui Nicușor Dan, ”interviu” în exclusivitate pentru Gândul. Antim a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la expoziția ”Black Sea Defense, Aerospace and Security” unde a venit cu tatăl său
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu, critici la adresa lui Bolojan pentru că nu a făcut ”regionalizarea” României: ”Asta nu este reformă administrativă”
10:55
Lia Olguța Vasilescu, critici la adresa lui Bolojan pentru că nu a făcut ”regionalizarea” României: ”Asta nu este reformă administrativă”
ULTIMA ORĂ Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care Guvernul vrea să oblige RAAPPS să publice lista imobilelor pe care le deține și numele beneficiarilor – DOCUMENT
10:47
Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care Guvernul vrea să oblige RAAPPS să publice lista imobilelor pe care le deține și numele beneficiarilor – DOCUMENT
FLASH NEWS Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”
08:05
Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”
REACȚIE Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”
22:59
Traian Băsescu despre cumpăna politică PNL. Cătălin Predoiu, ”un PSD-ist fără carnet”. Dan Motreanu, „liberal 100%”
FLASH NEWS Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
22:59
Peter Magyar pune capăt stării de urgență pe care Viktor Orban a impus-o acum 6 ani. Ce schimbări aduce
Mediafax
Cea mai terapeutică ieșire solo pe care o poți face singură! A explodat pe TikTok și cucerește România
Digi24
Femeia din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere, s-a sinucis în arest
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Vechi lansator de rachete neghidate românesc LAROM, prezentat la BSDA 2026 într-o versiune modernizată cu rachete de precizie: „Costă o fracțiune din unul nou”
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Una din cinci persoane prezintă risc cardiac ascuns, avertizează un nou studiu
EXCLUSIV Piperea, atac dur la adresa lui Bolojan: „A dat toate dovezile din lume de rea intenție și incompetență!”
11:43
Piperea, atac dur la adresa lui Bolojan: „A dat toate dovezile din lume de rea intenție și incompetență!”
FLASH NEWS Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
11:39
Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
RĂZBOI Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
11:12
Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
VACANȚĂ Cuplurile pot plăti taxe uriașe în aeroport din cauza unei greșeli frecvente. Despre ce este vorba
10:57
Cuplurile pot plăti taxe uriașe în aeroport din cauza unei greșeli frecvente. Despre ce este vorba
Gândul de Vreme Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:41
Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
FLASH NEWS Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru a intra în posesia averii sale și-a pus capăt zilelor în arest
10:36
Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru a intra în posesia averii sale și-a pus capăt zilelor în arest

Cele mai noi

Trimite acest link pe