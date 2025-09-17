Florin Călinescu tranșează procesul lui Călin Georgescu: „Va fi ca procesele lui Iliescu/ Va ține ca Georgescu să nu candideze în 2029”

Florin Călinescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că procesul, în care Călin Georgescu este acuzat de o serie de infracțiuni grave, ar fi un pretext pentru a-l opri din a mai candida pentru funcția de președinte al României.

„Logica nu există în această situație. Cred că vor să-l scoată din joc. Cred că o să țină și în 2028 și în 2032, până îmbătrânește și se plictisește. Poate nu mai candidează pentruu că nu va mai avea dreptul. Nu cred că va ajunge până în 2028 la niciun complet. N-ai auzit de prescrieri după 10 ani.

Primul scop al acestui demers este ca domnul Georgescu, pentru eu nu mă situez în nicio tabără, sunt cu dreptatea.. Spun așa prima situație pe care o s-o constați e că în 2028 va fi la șaptea sau a 77-a … aproape ca dosarele lui Ion Iliescu.

Eu aș merge mai departe. Acest proces va ține calendaristic ca domnul respectiv să nu poate candida în 2028, după care mai vedem, daca mai are nervi pentru 2032, o să-l țină până atunci. Florența vrea ca Nicușor Dan să vadă: „Ia uite a început să muncească băiatul”, a declarat Florin Călinescu.