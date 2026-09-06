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Avertisment economic dur pentru România de la Florin Cîțu. Datoria publică poate atinge 110% din PIB până în 2040 prin mecanismul SAFE

Avertisment economic dur pentru România de la Florin Cîțu. Datoria publică poate atinge 110% din PIB până în 2040 prin mecanismul SAFE
Florin Cîțu, sursa: Mediafax
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Datoria publică a României riscă să explodeze în următorii 15 ani și să depășească 100% din Produsul Intern Brut, pe fondul unor decizii fiscale controversate. Fostul premier Florin Cîțu a publicat duminică o analiză detaliată prin care trage un semnal de alarmă asupra sustenabilității finanțelor naționale în eventualitatea aplicării programului SAFE. În acest moment, dezbaterea referitoare la traiectoria fiscală și la măsurile bugetare rămâne deschisă pe scena politică și economică.

Scenariul deficitului și impactul programului SAFE

Potrivit estimărilor realizate de fostul prim-ministru, chiar și într-o variantă optimistă, cu un deficit primar persistent de 1% din PIB, datoria publică ar ajunge la aproximativ 75% din PIB în 2030, la 88% în 2035 și ar depăși 100% în 2040, în absența programului SAFE. În situația în care acest mecanism este aplicat, indicatorul ar urca într-un ritm accelerat: 73%–75% din PIB în 2030, 85%–88% în 2035 și aproximativ 110% din PIB în 2040.

Florin Cîțu a catalogat aceste cifre drept o realitate matematică dură pentru decidenții de la Palatul Victoria. Fostul șef al Executivului a subliniat că evoluția preconizată pune o presiune uriașă pe viitorul economic al țării.

„Aritmetică neplăcută pentru Guvern: datoria publică la 100% din PIB în mai puțin de 15 ani.
În scenariul unui deficit primar persistent de 1% din PIB — scenariul optimist — datoria publică ajunge la aproximativ 71% din PIB în 2030, 83% în 2035, peste 100% in 2040, fără programul SAFE.
Cu SAFE, datoria publică urcă la 73%–75% din PIB în 2030, 85%–88% în 2035 și la aproximativ 110% în 2040”, a scris fostul premier pe Facebook.

Critici aspre împotriva solicitărilor de la Bruxelles

Pe lângă prognoza legată de datoria publică, fostul premier a criticat dur în urmă cu o zi abordarea instituțiilor europene în materie de fiscalitate. Florin Cîțu acuză faptul că oficialii de la Bruxelles împing statele membre spre majorări de taxe, o strategie pe care o consideră total eronată în actualul context internațional.

Fostul prim-ministru Florin Cîțu a transmis o declarație pe această temă: „Presiunea oficialilor CE și ai Consiliului European ca statele membre să crească taxele înainte de aprobarea bugetului UE pentru următorii 7 ani este cea mai proastă și cea mai nocivă decizie posibilă acum. E o idee proastă, în general, să ceri țărilor din UE să mai crească taxele. În contextul geopolitic actual, e devastator. Din contră, statele membre UE ar trebui să-și crească gradul de competitivitate internațională. UE are nevoie de taxe mai mici și de dereglementare. Exact opusul propunerilor care se vehiculează acum la Bruxelles”, a scris în urmă cu o zi Florin Cîțu pe Facebook.

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