Rusia aproape și-a dublat flota de petroliere care transportă gaz natural lichefiat (LNG) din cadrul proiectului său Arctic LNG 2, supus sancțiunilor SUA, relatează Bloomberg.

Conform sursei citate, în prezent, cel puțin 20 de nave — majoritatea având structuri opace de proprietate, tipice pentru așa-numitele nave din „flota din umbră” — au deservit instalația Arctic LNG 2 și infrastructura aferentă.

Cea mai recentă adăugire, scrie Bloomberg, este o navă din clasa spărgătoarelor de gheață, construită în Rusia, care a fost urmărită în timp ce prelua un transport de la instalație în weekend.

Aceasta reprezintă o creștere considerabilă față de cele 11 nave înregistrate la sfârșitul lunii decembrie 2025.

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Dornică să găsească noi piețe de desfacere pentru gazul care odinioară era transportat către Europa prin conducte, Rusia a mizat puternic pe vânzările de LNG, precizează publicația.

Sancțiunile impuse de SUA și Europa asupra Arctic LNG 2, principala sa instalație de export, au obligat Moscova să amâne obiectivul de a tripla producția de gaz până în 2030 — însă aceasta a reacționat prin constituirea rapidă a unei flote „din umbră” capabilă să mențină fluxul de gaz către est.

„Moscova pune la punct infrastructura logistică necesară pentru a livra cantități tot mai mari de LNG către Asia din cadrul proiectului Arctic LNG 2”, a declarat Malte Humpert, fondatorul Arctic Institute, un centru de studii cu sediul la Washington.

Problema este că există un singur cumpărător pentru LNG-ul supus sancțiunilor: China.

Jurnaliștii Bloomberg consideră că exporturile de energie, atât pe mare, cât și prin conducte, contribuie la consolidarea legăturilor dintre Moscova și Beijing. Xi și Putin s-au întâlnit luni, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan, pentru a discuta despre relațiile bilaterale, inclusiv, potrivit părții ruse, despre gaz.

Administrația președintelui american Donald Trump nu a adoptat încă o poziție fermă împotriva industriei gaziere rusești sau a „flotei din umbră” în continuă creștere. Washingtonul nu a amenințat și nici nu a impus restricții asupra achizițiilor Chinei de combustibil inclus pe lista neagră, care au început anul trecut și s-au accelerat în 2026.

Reamintim că administrația Biden a impus sancțiuni asupra proiectelor de LNG, inclusiv Arctic LNG 2, precum și asupra navelor și instalațiilor de stocare care susțin aceste operațiuni.

Pentru a valorifica la maximum această instalație, însă, Moscova trebuie să-și dubleze flota. Arctic LNG 2 se află într-o zonă izolată din vestul Siberiei, unde apele înghețate limitează navigația pe o mare parte a anului. Combustibilul trebuie transportat mai întâi la bordul unor tancuri spărgătoare de gheață special concepute, înainte de a fi transferat către instalațiile de stocare din Extremul Orient al Rusiei și spre vest, unde este încărcat pe nave convenționale pentru a fi livrat cumpărătorilor.