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Moscova dublează numărul navelor din „flota fantomă” care transportă gaz lichefiat. Cine este singurul cumpărător pentru LNG-ul supus sancțiunilor

Melania Agiu
Moscova dublează numărul navelor din „flota fantomă” care transportă gaz lichefiat. Cine este singurul cumpărător pentru LNG-ul supus sancțiunilor
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Rusia aproape și-a dublat flota de petroliere care transportă gaz natural lichefiat (LNG) din cadrul proiectului său Arctic LNG 2, supus sancțiunilor SUA, relatează Bloomberg.

Foto – Mediafax

Conform sursei citate, în prezent, cel puțin 20 de nave — majoritatea având structuri opace de proprietate, tipice pentru așa-numitele nave din „flota din umbră” — au deservit instalația Arctic LNG 2 și infrastructura aferentă.

Cea mai recentă adăugire, scrie Bloomberg, este o navă din clasa spărgătoarelor de gheață, construită în Rusia, care a fost urmărită în timp ce prelua un transport de la instalație în weekend.

Aceasta reprezintă o creștere considerabilă față de cele 11 nave înregistrate la sfârșitul lunii decembrie 2025.

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Dornică să găsească noi piețe de desfacere pentru gazul care odinioară era transportat către Europa prin conducte, Rusia a mizat puternic pe vânzările de LNG, precizează publicația.

Sancțiunile impuse de SUA și Europa asupra Arctic LNG 2, principala sa instalație de export, au obligat Moscova să amâne obiectivul de a tripla producția de gaz până în 2030 — însă aceasta a reacționat prin constituirea rapidă a unei flote „din umbră” capabilă să mențină fluxul de gaz către est.

„Moscova pune la punct infrastructura logistică necesară pentru a livra cantități tot mai mari de LNG către Asia din cadrul proiectului Arctic LNG 2”, a declarat Malte Humpert, fondatorul Arctic Institute, un centru de studii cu sediul la Washington.

Problema este că există un singur cumpărător pentru LNG-ul supus sancțiunilor: China.

Jurnaliștii Bloomberg consideră că exporturile de energie, atât pe mare, cât și prin conducte, contribuie la consolidarea legăturilor dintre Moscova și Beijing. Xi și Putin s-au întâlnit luni, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan, pentru a discuta despre relațiile bilaterale, inclusiv, potrivit părții ruse, despre gaz.

Administrația președintelui american Donald Trump nu a adoptat încă o poziție fermă împotriva industriei gaziere rusești sau a „flotei din umbră” în continuă creștere. Washingtonul nu a amenințat și nici nu a impus restricții asupra achizițiilor Chinei de combustibil inclus pe lista neagră, care au început anul trecut și s-au accelerat în 2026.

Reamintim că administrația Biden a impus sancțiuni asupra proiectelor de LNG, inclusiv Arctic LNG 2, precum și asupra navelor și instalațiilor de stocare care susțin aceste operațiuni.

Pentru a valorifica la maximum această instalație, însă, Moscova trebuie să-și dubleze flota. Arctic LNG 2 se află într-o zonă izolată din vestul Siberiei, unde apele înghețate limitează navigația pe o mare parte a anului. Combustibilul trebuie transportat mai întâi la bordul unor tancuri spărgătoare de gheață special concepute, înainte de a fi transferat către instalațiile de stocare din Extremul Orient al Rusiei și spre vest, unde este încărcat pe nave convenționale pentru a fi livrat cumpărătorilor.

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