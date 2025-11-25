Prima pagină » Actualitate » Florin Cîțu: „Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască o datorie ieftină cu o datorie scumpă. Cineva a avut de profitat”

Florin Cîțu: „Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască o datorie ieftină cu o datorie scumpă. Cineva a avut de profitat”

Ruxandra Radulescu
25 nov. 2025, 19:29, Actualitate
Florin Cîțu:
Florin Cîțu: "Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască o datorie ieftină cu o datorie scumpă. Cineva a avut de profitat"

Florin Cîțu, fost premier al României, a comentat, pe contul de Facebook, măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan, în contextul în care statul român s-a împrumutat la o dobândă de 6% pentru răscumpărarea, înainte de termen, a unor obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro.

Florin Cîțu argumentează că dobânzile pentru răscumpărarea obligațiunilor „erau mult mai ieftine”, având în vedere că aveau dobânzi de 2% până în decembrie 2026, 5% până în septembrie 2026, și 2,75% până în februarie 2026. „Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască o datorie ieftină cu o datorie scumpă”, precizează Cîțu.

„Întrebare pentru Guvernul României
Guvernul le spune românilor, aproape zilnic, că „suntem aproape incapacitate de plată”, că „trebuie să strângem cureaua”, că „trebuie acceptate prețuri mai mari”. Toate pentru a justifica măsurile de austeritate.

În același timp, Ministerul Finanțelor a luat o decizie care face exact invers: crește nota de plată pentru români, inutil și fără nicio logică economică.

Faptele:

În octombrie 2025, statul român s-a împrumutat pe piețele internaționale la o dobândă medie de 6%. O parte din sumă a fost folosită pentru a răscumpăra înainte de termen obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro.

Problema?
Simplă și foarte gravă: obligațiunile răscumpărate erau mult mai ieftine.Dobânzile lor erau 2% până în decembrie 2026, 5% până în septembrie 2026, și 2,75% până în februarie 2026.
Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască o datorie ieftină cu o datorie scumpă.”

„Ministerul Finanțelor crește artificial deficitul bugetar și viitoarele taxe ale românilor”

Florin Cîțu subliniază că „nu există nicio justificare” pentru o astfel de „tranzacție bizară” și trage la răspundere Guvernul României pentru creșterea artificială a deficitului bugetar și a viitoarelor taxe ale românilor.

„Exact când spune populației că „nu sunt bani”, „trebuie sacrificii” și „trebuie suportate prețuri mai mari”.

Nu există nicio justificare economică pentru o asemenea decizie.

Mai ales când guvernul susține public că dobânzile la care se împrumută scad și vor continua sa scadă. Dacă așa era, putea aștepta până în 2026 și se împrumuta și mai ieftin — apoi plătea obligațiunile vechi.

Întrebarea pentru Guvernul României: cine a decis această tranzacție bizară prin care Ministerul Finanțelor crește artificial deficitul bugetar și, implicit, viitoarele taxe ale românilor?”, mai adaugă Florin Cîțu.

„Statul arde bani publici într-o operațiune complet nejustificată economic”

Fostul premier mai susține că au existat persoane care au avut de profitat de pe urma acestei operațiuni „nejustificate economic”

„Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens într-o operațiune complet nejustificată economic.
P.S. Dar dacă cineva a avut de profitat personal? Atunci da — are sens.”, conchide Cîțu.

Foto: Mediafax

