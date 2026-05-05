PSD și AUR i-au oferit un „bilet de călătorie doar dus” premierului Ilie Bolojan. Destinația: Oradea

În timpul ședinței comune a Parlamentului, unde s-a dezbătut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, parlamentarii PSD și AUR au recurs la un gest simbolic pentru premierul Ilie Bolojan: un „bilet de călătorie doar dus”.

Mesajul a fost construit să transmită clar ideea de plecare iminentă din funcție a lui Ilie Bolojan.

Biletul, cu ruta București – Oradea, avea data de 5 mai 2026, iar ora 15:00. Parlamentarii AUR și PSD i-au transmis lui Bolojan și un mesaj: „Călătorie sprâncenată”.

Un vot care poate schimba Guvernul

Dincolo de gesturi simbolice, miza este una serioasă. Moțiunea de cenzură, semnată de 254 de parlamentari, a fost dezbătută și votată în plenul reunit începând cu ora 11:00.

Este un test major pentru actuala guvernare. Dacă moțiunea trece, Guvernul condus de Ilie Bolojan cade. Dacă nu, premierul rămâne, dar cu o presiune politică mult mai mare.

Moțiunea de cenzură depusă în data de 28 aprilie 2026 se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

PSD și AUR au lansat acuzații foarte grave la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care acesta îl conduce din data de 20 iunie 2025.

Ilie Bolojan a „a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.

Guvernul Bolojan „pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică”.

Guvernul Bolojan este acuzat de subminare a economiei naționale. Moțiunea expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.

Companiile ar urma să fie listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise.

