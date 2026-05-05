PSD și AUR i-au oferit un „bilet de călătorie doar dus” premierului Ilie Bolojan. Destinația: Oradea

În timpul ședinței comune a Parlamentului, unde s-a dezbătut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, parlamentarii PSD și AUR au recurs la un gest simbolic pentru premierul Ilie Bolojan: un „bilet de călătorie doar dus”.
Mesajul a fost construit să transmită clar ideea de plecare iminentă din funcție a lui Ilie Bolojan.
Biletul, cu ruta București – Oradea, avea data de 5 mai 2026, iar ora 15:00. Parlamentarii AUR și PSD i-au transmis lui Bolojan și un mesaj: „Călătorie sprâncenată”.
Dincolo de gesturi simbolice, miza este una serioasă. Moțiunea de cenzură, semnată de 254 de parlamentari, a fost dezbătută și votată în plenul reunit începând cu ora 11:00.
Este un test major pentru actuala guvernare. Dacă moțiunea trece, Guvernul condus de Ilie Bolojan cade. Dacă nu, premierul rămâne, dar cu o presiune politică mult mai mare.
Moțiunea de cenzură depusă în data de 28 aprilie 2026 se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.
PSD și AUR au lansat acuzații foarte grave la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care acesta îl conduce din data de 20 iunie 2025.