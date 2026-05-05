Prima pagină » Actualitate » PSD și AUR i-au oferit un „bilet de călătorie doar dus” premierului Ilie Bolojan. Destinația: Oradea

În timpul ședinței comune a Parlamentului, unde s-a dezbătut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, parlamentarii PSD și AUR au recurs la un gest simbolic pentru premierul Ilie Bolojan: un „bilet de călătorie doar dus”.

Mesajul a fost construit să transmită clar ideea de plecare iminentă din funcție a lui Ilie Bolojan.

Biletul, cu ruta București – Oradea, avea data de 5 mai 2026, iar ora 15:00. Parlamentarii AUR și PSD i-au transmis lui Bolojan și un mesaj: „Călătorie sprâncenată”.

Un vot care poate schimba Guvernul

Dincolo de gesturi simbolice, miza este una serioasă. Moțiunea de cenzură, semnată de 254 de parlamentari, a fost dezbătută și votată în plenul reunit începând cu ora 11:00.

Este un test major pentru actuala guvernare. Dacă moțiunea trece, Guvernul condus de Ilie Bolojan cade. Dacă nu, premierul rămâne, dar cu o presiune politică mult mai mare.

Moțiunea de cenzură depusă în data de 28 aprilie 2026 se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

PSD și AUR au lansat acuzații foarte grave la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care acesta îl conduce din data de 20 iunie 2025.

  • Ilie Bolojan a „a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.
  • Guvernul Bolojan  „pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică”.
  • Guvernul Bolojan este acuzat de subminare a economiei naționale. Moțiunea expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.
  • Companiile ar urma să fie listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise. Citește mai mult AICI.

