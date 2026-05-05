Diana Buzoianu: Această criză este fabricată în laboratoarele de la București si de la Moscova

Diana Buzoianu a vorbit în Plenul Reunit al Parlamentului României, marți, 5 mai 2026, la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Ministrul Mediului susține că această criză din prezent „este fabricată în laboratoarele de la București si de la Moscova”.

Diana Buzoianu a precizat că vine cu  două vești în plen legate de situația în care se află scena politică din România. Ea acuză faptul că această criză este „fabricată în laboratoarele dela București și de la Moscova” și că au atras consecințe asupra cetățenilor țării.

„România nu mai poate să fie un stat captiv”

„Avem o veste bună și o veste proastă pentru români. O să încep cu vestea proastă. Acest circ, această criză fabricată în laboratoarele de la București si de la Moscova deja costă românii. Deja românii plătesc. 2,2 miliarde de euro plătim ca să nu se prăbușească leul. În 2,2 miliarde de euro am plătit deja pentru mârșăvia politicianistă pe care ați numit-o moțiune de cenzură.

Vestea bună, însă, este că românii, deja, astăzi văd foarte clar cum se separă apele în politica din România. PSD mai este pro-european doar cu steagul când și-l pune pe la conferințele de presă. Altfel, românii care astăzi nu mai vor hoție, românii care nu mai vor clientelism peste clientelism, toți acești români văd pe cine se pot baza și pe cine nu.

România nu mai poate să fie un stat captiv al unor parlamentari și al unor oameni politici care pur și simplu așteaptă să se rotească puterea politică ca să aibă acces la privilegii și grupurile de interese. Grupurile de interese m-am întâlnit cu ele din primele zile din mandat. Ele erau cele care se luptau să fie protejate, clădirile ilegale de pe plaje, ele se luptau ca balastierele să fie în continuare ascunse. Aceste grupuri sunt tare supărate. Pentru că, în momentul de față, această moțiune, de fapt, nu este despre oameni, nu este despre interesul lor, nu este despre economie. Este pur și simplu despre privilegii. Sunteți disperați, aveți o groază teribilă în dumneavoastră pentru că pur și simplu vedeți că se închid robinetele cu bani publici care înainte ajungeau în buzunarele dumneavoastră”, a spus Diana Buzoianu.

