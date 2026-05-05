Sondaj Gândul. Îl vreți plecat pe Ilie Bolojan? Cum au răspuns cititorii ziarului

Cititorii Gândul au răspuns la sondajul publicației noastre la întrebarea dacă îl vor plecat pe Ilie Bolojan.

Rezultatul sondajului este unul devastator pentru premierul în funcție.

80% da

20% nu

1200 de voturi

România se află într-una dintre cele mai tensionate zile politice din ultimul an. Azi, Parlamentul votează moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan — un vot care poate schimba complet direcția politică a țării.

Ruptura oficială a PSD de coaliție

Moțiunea de cenzură a apărut după ruptura oficială dintre PSD și partenerii de guvernare, o ruptură care a venit brusc, dar care era pregătită de tensiuni mai vechi. PSD a decis nu doar să iasă de la guvernare, ci și să facă un pas politic riscant: să depună moțiunea împreună cu AUR.

Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, ceea ce arată că nemulțumirea față de Guvern este larg răspândită, cel puțin la nivel declarativ. Pentru a trece, moțiunea are nevoie de 233 de voturi.

Urmăriți tot ce se întâmplă la această oră în Parlament.