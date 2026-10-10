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Câți bani câștigă lunar un livrator nepalez din Glovo, în octombrie 2026. Unii români ar putea fi invidioși

Câți bani câștigă lunar un livrator nepalez din Glovo, în octombrie 2026. Unii români ar putea fi invidioși
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Deși nu există o statistică oficială defalcată strict pe naționalitate exactă pentru fiecare meserie, totuși, se știe că Nepalul este pe primul loc în topul țărilor care trimit muncitori în România, cu zeci de mii de cetățeni angajați legal, iar mii de lucrători asiatici lucrează ca curieri și livratori. Iată câți bani câștigă lunar un livrator nepalez din Glovo, în octombrie 2026. Unii români ar putea fi chiar invidioși.

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Astfel, în medie, un livrator nepalez care lucrează full-time pe platforme de livrare precum Glovo, Tazz sau Bolt Food ajunge să încaseze lunar un venit brut între 4.500 și 7.000 lei. În cazurile în care se lucrează 10-12 ore pe zi, 6-7 zile pe săptămână, încasările totale pot ajunge chiar la 6.000 – 9.000 lei pe lună.

La prima vedere, cifrele pot părea atractive și pot stârni invidii in rândul românilor, însă realitatea din spatele acestor bani arată destul de diferit când se calculează costurile reale, date de taxele și comisioanele flotei, orele de muncă, cheltuielie de cazare și masă.

Taxele și comisioanele flotei

Majoritatea lucrătorilor străini sunt angajați prin firme intermediare (flote partenere). După scăderea taxelor salariale către stat, a comisioanelor flotei, a chiriei pentru scuter/bicicletă electrică și a combustibilului, venitul net real cu care rămân în mână este de aproximativ 3.000 – 4.500 lei pe lună.

Orele de muncă

Pentru a atinge aceste sume, livratorii nepalezi efectuează adesea între 60 și 80 de ore de muncă săptămânal, depășind cu mult programul standard de 40 de ore pe care îl au majoritatea angajaților.

Cheltuielile de cazare și masă

Din banii rămași, mulți își plătesc chiria (de cele mai multe ori la comun, în spații aglomerate) și trimit o parte din sumă familiilor din Nepal.

Așadar, deși suma brută încasată pe aplicație pare mare, raportată la volumul imens de muncă fizică și la cheltuielile logistice, câștigul orar net rămâne la un nivel modest.

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