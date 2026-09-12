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Nepalezii n-ar mai pleca din România. Își aduc aici și soțiile. „În Nepal câștig 150 de euro, aici primesc 400”

Nepalezii n-ar mai pleca din România. Își aduc aici și soțiile. „În Nepal câștig 150 de euro, aici primesc 400”
Nepalezii n-ar mai pleca din România. Își aduc aici și soțiile. „În Nepal câștig 150 de euro, aici primesc 400”
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Angajații asiatici lucrează pe salarii mai mici decât românii. Sunt dispuși să facă ore suplimentare și munci pe care unii dintre români le consideră sub nivelul lor.

Un muncitor din Asia costă undeva la 80% din cât costă un român pe același post.

Economia poate ajunge chiar și la 40%, scrie observatornews.ro.

Nu este de mirare că tot mai mulți angajatori din România caută oameni din Nepal, Sri Lanka sau India.

Să luăm exemplul lui Mingma Sherpa, care a venit în România acum un an.

De atunci, femeia lucrează ca vânzătoare într-o patiserie din Capitală.

Ea vinde merdenele, pateuri, strudele cu mere, brânză dulce. Spune că a venit în țara noastră ca să-și ajute familia din Nepal.

De la 150 de euro, la 400 de euro pe lună

La rândul său, Fernando este ajutor de bucătar. El și-a adus și soția în România. Femeia este casier într-un supermarket.

Fernando povestește că a mers la mai multe agenții și a aplicat pentru joburi din România. Acum, pregătește pizza, salată, feluri principale și deserturi.

Pentru același loc de muncă, în Sri Lanka ar fi primit cel mult 300 de dolari pe lună.

Acesta spune că salariul în România este „mult mai mare”.

De asemenea, angajata unui restaurant, Nirmala Rai, mărturisește că face în România mai mulți bani decât în țara ei: primește și tips-uri, chiar mari. În Nepal, salariul ei era undeva la 150 de euro, în timp ce aici obține 400 de euro pe lună.

Sursa foto: Captura Observator / Envato

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