Florin Roman, despre scandalul banilor de CHIRIE: Nu dețin nicio proprietate în București sau în Ilfov

Deputatul PNL Florin Roman clarifică situația locativă, în contextul scandalului privind decontarea chiriilor pentru parlamentarii cu proprietăți în București. „Nu dețin nicio proprietate în București, nu dețin nicio proprietate în Ilfov”, spune Florin Roman.

„De 51 de ani, de când sunt născut, am avut un singur domiciliu, în județul Alba. La acuzația că dețin – unii au spus casă, alții apartamente sau așa mai departe, în București sau în Ilfov: nu dețin apartamente sau casă în Ilfov. Mi s-a spus astăzi, am discutat și cu funcționarii de la Camera Deputaților, mi s-a sugerat că am dat dovadă de exces de transparență, întrucât am trecut un imobil al soției, dobândit înainte de căsătorie, care este bun propriu. Așa mi s-a spus. Eu am încercat ca de fiecare dată să fiu extrem de transparent. Timp de 7- 8 ani de zile am stat în chirie, cu contract. Am venit, am publicat, am adus contractul pentru decontare și așa mai departe. Nu știu câți am făcut treaba asta, dar eu pot face această dovadă”, afirmă Roman, la Parlament.