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„Este o insultă pentru cultura noastră”. Un bucătar șef italian a fost concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza la cererea unui client

„Este o insultă pentru cultura noastră”. Un bucătar șef italian a fost concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza la cererea unui client
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Un bucătar șef italian, Davide Tamburella, a refuzat să pună fructe tropicale pe pizza la cererea unui client.

Doar că incidentul nu s-a petrecut într-un restaurant din Italia, ci într-unul din Brisbane, Australia, relatează Euronews. Mai precis, la „La Costa Restaurant and Bar”. Unitatea s-a închis între timp.

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Din acest motiv, șeful bucătar și-a pierdut locul de muncă și a pierdut inclusiv procesul împotriva conducerii.

Pizza hawaiiană cu ananas a fost creată de un restaurant grecesc în 1962. Deși a devenit foarte populară, nu este accepată în multe restaurante italiene.

Bucătarul italian din Australia a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a refuzat cererea unui client să prepare o pizza cu șuncă și ananas în restaurantul la care era angajat. Conducerea l-a concediat.

Davide Tamburella a spus că reprezintă o „insultă la adresa culturii sale”. A fost a treia oară în ultimii patru ani când a refuzat să prepare comanda.

El i-a cerut șefului său să verifice cât de important este pentru italieni să nu pună ananas pe pizza.

Luna trecută, a fost concediat. Superiorii săi spun că nu l-au dat afară din cauza refuzului de a prepara comanda, ci din cauza limbajului vulgar folosit și provocarea unei atmosfere tensionate la restaurant.

Tamburella a făcut plângere, dar Comisia  pentru Relații de Muncă din Australia i-a respins cazul.

În prezent, Tamburella lucrează ca bucătar-șef la restaurantul „Don Gino” din cartierul West End din Brisbane. Nu vinde pizza cu ananas.

Sursa Foto: Envato

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