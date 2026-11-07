Un pui aparținând uneia dintre cele mai rare specii de balenă din lume, descoperit în largul coastelor Canadei. Numărul puilor identificați în acest sezon a ajuns la 24, cel mai ridicat din 2009 încoace

Cercetătorii din Canada au surprins, în septembrie, imagini cu un pui neidentificat de balenă neagră de Atlanticul de Nord, unul dintre cele mai rare mamifere marine din lume, în largul insulei Anticosti, din provincia Quebec.

Oamenii de știință de la New England Aquarium din Boston au declarat, săptămâna aceasta, că, după analizarea fotografiilor și a datelor despre balenele negre de Atlanticul de Nord, au stabilit că este vorba despre un pui născut, probabil, cu câteva luni în urmă, care a rămas neobservat în timpul monitorizărilor efectuate iarna pentru a urmări aceste animale uriașe, scrie AP News.

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Această descoperire ridică la 24 numărul puilor de balenă neagră identificați în cel mai recent sezon de fătare. Este cel mai productiv an pentru această specie din 2009 încoace și al patrulea cel mai mare număr înregistrat vreodată, a precizat acvariul. La nivel mondial, mai există doar aproximativ 380 de exemplare, iar populația lor a scăzut începând cu anul 2010.

Puiul a fost observat alături de mama sa, un exemplar în vârstă de 38 de ani

Balena a fost observată alături de mama sa, un exemplar în vârstă de 38 de ani, cunoscut cercetătorilor sub numele de „Silt”, au explicat oamenii de știință. Balenele negre de Atlanticul de Nord nasc în timpul iernii în largul coastelor sud-estice ale Statelor Unite, după care migrează spre nord, către regiunea New England și Canada, pentru a se hrăni.

Deoarece sunt extrem de rare, aceste balene sunt atent catalogate de cercetători cu ajutorul fotografiilor. Este, de asemenea, neobișnuit ca specialiștii care studiază aceste animale să nu observe un pui, însă descoperirea a fost o surpriză binevenită, a declarat Amy Warren, cercetător în cadrul centrului Anderson Cabot de la New England Aquarium.

„Silt a fost văzută pentru scurt timp, în februarie 2026, în zonele de fătare din sud-estul Statelor Unite; este posibil să fi născut puiul acolo, dar să se fi îndepărtat înainte ca ambele animale să fie documentate împreună. Este o descoperire entuziasmantă pentru noi, mai ales că vine atât de târziu în cursul anului”, a spus Warren.

Ultimii ani au fost ceva mai încurajatori pentru populația de balene negre de Atlanticul de Nord

Nașterile puilor de balenă francă nord-atlantică sunt monitorizate îndeaproape de oamenii de știință, întrucât această populație redusă are nevoie de ani cu o rată ridicată a natalității pentru a rămâne viabilă. În populație au mai rămas doar aproximativ 70 de femele apte de reproducere, iar oamenii de știință au precizat că, începând cu anul 2010, numărul puilor născuți într-un sezon a atins pragul de 20 doar de câteva ori.

În acea perioadă a început declinul populației, care a scăzut cu aproximativ 25% între 2010 și 2020. Potrivit oamenilor de știință, aceste balene sunt vulnerabile la coliziunile cu navele de mari dimensiuni și la riscul de a rămâne prinse în echipamentele de pescuit comercial. În plus, încălzirea oceanelor a amplificat aceste amenințări, determinând animalele să se îndepărteze de zonele protejate. De asemenea, anul 2018 a fost unul dezastruos, neînregistrându-se nicio naștere.

Ultimii ani au fost ceva mai încurajatori, populația recuperând o parte din efective începând cu 2020. Cu toate acestea, activiștii pentru conservarea naturii au criticat decizia recentă a guvernului american de a amâna cu un deceniu implementarea unor noi măsuri de protecție pentru aceste balene, prioritate fiind acordată intereselor din industria pescuitului comercial.

Puiul de balenă observat în largul provinciei Quebec a fost reperat de cercetători din cadrul organizației non-profit „Mingan Island Cetacean Study”, care își desfășoară activitatea în regiunea de coastă Côte-Nord. Potrivit reprezentanților New England Aquarium, balena nu fusese detectată anterior de cercetători, în ciuda monitorizărilor efectuate pe tot parcursul primăverii și verii, atât de pe ambarcațiuni, cât și din aer, de-a lungul coastei de est a Statelor Unite.

Richard Sears, fondator și director al „Mingan Island Cetacean Study”, a declarat că apariția acestui exemplar contribuie la un sezon de reproducere reușit pentru această specie rară de balene.