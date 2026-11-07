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Ilie Bolojan, provocat de Dragoș Pătraru să spună „Hai, Sorine, guvernează!”. Cum a reacționat fostul premier

Ruxandra Radulescu
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Fostul premier, Ilie Bolojan, a fost invitatul lui Dragoș Pătraru, la un dialog în prezența publicului, pe teme politice, în cadrul căruia actualul lider PNL a fost pus într-o situație neașteptată. Gazda interviului i-a cerut lui Bolojan să-i transmită liderului PSD, Sorin Grindeanu, îndemnul ironic: „Hai, Sorine, guvernează!”, o aluzie clară la noul Cabinetul Niculescu, în care o mare parte dintre miniștri sunt social-democrați.

„Hai, Sorine, guvernează!”, a spus Ilie Bolojan în fața audienței de la evenimentul organizat de Dragoș Pătraru.

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Bolojan luat prin surprindere la sfârșitul unui interviu de peste două ore

Momentul a avut loc chiar spre sfârșitul discuției dintre Dragoș Pătraru și fostul premier Ilie Bolojan, care a durat aproximativ două ore și jumătate și s-a desfășurat cu public.

Dragoș Pătraru i-a cerut, din senin, lui Bolojan:

„Vreau, până să plecați, să ziceți, la camera aia de acolo, să-mi ziceți și mie: Hai, Sorine, guvernează”.

Fostul premier, fâstâcit și stânjenit de situație

Iilie Bolojan a părut total luat prin surprindere de solicitarea lui Pătraru. Fostul premier s-a fâstâcit și chiar părea puțin stânjenit de situație.

„Asta cred că așteaptă românii” a răspuns Bolojan, o aluzie la Sorin Grindeanu, liderul PSD care a criticat politicile fostului lider de la Palatul Victoria.

„Acum este zgomotul moștenirii care li s-a lăsat, dar la un moment dat, se va epuiza și asta”, a continuat Bolojan, într-o încercare de a se eschiva de a-i adresa un îndemn la guvernare marelui său rival politic, fie și în glumă.

Până la urmă, Bolojan și-a luat inima-n dinți și a răspuns provocării.

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