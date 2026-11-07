Locuitorii comunei Laza, din apropierea municipiului Vaslui, sunt îngrijorați de calitatea apei distribuite prin rețeaua publică, după ce pe rețelele sociale a apărut o filmare în care se observă vietăți asemănătoare unor viermi într-un recipient cu apă. Primăria a confirmat că a primit sesizări privind prezența unor corpuri străine și le-a recomandat oamenilor din zona afectată să nu folosească apa pentru băut sau prepararea alimentelor, potrivit ziarului Vremea Nouă.

Potrivit administrației locale, au fost înregistrate două reclamații, iar verificările au indicat că problema este localizată în partea de nord a satului. Primăria susține că analizele efectuate au arătat valori în limitele admise, dar recunoaște că sunt necesare intervenții pentru remedierea situației.

Autoritățile recomandă ca apa să nu fie consumată

Până la finalizarea lucrărilor, autoritățile avertizează că apa ar putea deveni temporar tulbure și ar putea prezenta particule în suspensie sau fluctuații de debit. Din acest motiv, recomandarea transmisă localnicilor este să o utilizeze exclusiv pentru activități menajere.

Filmarea publicată de un localnic a provocat numeroase reacții în comunitate. În timp ce unii oameni au cerut explicații și măsuri urgente, alții au pus la îndoială proveniența imaginilor și au contestat posibilitatea ca vietățile respective să fi trecut prin instalațiile de alimentare.

Primăria Laza și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și a transmis că situația este în curs de remediere. Autoritățile nu au precizat însă cât timp vor dura intervențiile și nici care este cauza exactă a apariției corpurilor străine în rețea.