Un control al Curții de Conturi la Primăria comunei Sirețel, județul Iași, a scos la iveală mai multe probleme în administrarea amenzilor și a banilor publici. Printre situațiile semnalate se află și cazul a doi consilieri locali pe care administrația i-a prezentat în fața instanței drept persoane fără venituri, deși aceștia încasau indemnizații pentru activitatea din Consiliul Local.

Auditul a vizat perioada 2021-2025, iar raportul, care cuprinde 77 de pagini, enumeră 29 de situații în care au fost constatate nereguli. Inspectorii au semnalat probleme legate de evidența amenzilor, transformarea unor sancțiuni în ore de muncă în folosul comunității, cheltuieli de personal și acordarea unor sporuri.

Publicația Gândul a scris în trecut și despre alte abateri la conducerea comunei Sirețel. În anul 2024, același primar a fost acuzat că a luat în gazdă 200 de chiriași, pentru a-l susține la alegeri.

Consilierii aveau amenzi de 8.000 și 10.000 de lei

Potrivit raportului, cei doi aleși locali au solicitat transformarea amenzilor pe care le-au primit în muncă în folosul comunității. Potrivit documentelor trimise instanței, primăria a susținut că aceștia nu aveau bunuri în proprietate și nici venituri din salarii, indemnizații sau conturi bancare.

În realitate, ambii erau consilieri locali și primeau indemnizații. Amenzile pe care le aveau de achitat erau de 8.000, respectiv 10.000 de lei. Instanțele au respins cererile, iar auditorii au atras atenția că primăria ar fi trebuit să actualizeze informațiile transmise judecătorilor.

Unul dintre consilieri reușise anterior să transforme o amendă de 4.000 de lei în 50 de ore de muncă. Conform documentelor prezentate auditorilor, acesta ar fi efectuat activități de curățenie stradală și decolmatare în aprilie și mai 2025, după care sancțiunea a fost eliminată din evidența fiscală.

Peste 233.000 de lei, eliminați din evidențe fără aprobări

O altă problemă identificată de Curtea de Conturi privește amenzi în valoare de peste 233.000 de lei, transformate în ore de muncă și scoase din evidența contabilă fără aprobarea Consiliului Local și fără documente justificative.

Auditorii au descoperit inclusiv operațiuni înregistrate în zile nelucrătoare, precum 1 ianuarie, 12 aprilie 2025, care a fost sâmbătă, și 1 Mai. În unele cazuri, hotărârile judecătorești au fost puse în aplicare cu întârzieri de peste un an, iar evidența orelor prestate era ținută în anexe neînregistrate, cu înscrisuri de mână greu de descifrat.

Raportul mai menționează 50 de dosare în care primăria a cerut transformarea amenzilor în muncă în folosul comunității pentru persoane care aveau salarii sau dețineau bunuri. Cererile, care vizau sancțiuni în valoare totală de aproape 300.000 de lei, au fost respinse de instanțe.

Primarul spune că verificările nu au cuprins toate documentele

Inspectorii au mai constatat că lipsa măsurilor de executare silită a dus la pierderea unor venituri care reveneau bugetului local, inclusiv prin prescrierea unor amenzi. Raportul recomandă recuperarea sumelor și identificarea persoanelor care au transmis instanțelor informații false sau eronate.

Printre celelalte nereguli se numără acordarea nelegală a unui spor primarului pentru gestionarea fondurilor europene, probleme privind angajarea și plata cheltuielilor de personal și achitarea unor pachete de Crăciun pentru 16 angajați, fără documente de aprobare din partea ordonatorului de credite.

Primarul Gelu Șpaiuc a declarat că verificările nu ar fi cuprins toate documentele și anexele și că intenționează să le prezinte auditorilor. Raportul consemnează însă că reprezentanții primăriei și-au însușit neregulile constatate și nu au formulat obiecții față de concluziile și recomandările auditorilor.

Administrația locală și-a asumat remedierea problemelor până la 20 aprilie 2027.