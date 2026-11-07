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🚨 Atac armat în Polonia: Cinci persoane au fost ucise, 15 au fost rănite. Unul dintre atacatori a fost rănit și arestat

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18:34

UPDATE: Bilanțul

Bilanțul atacului din Cracovia a fost actualizat: 15 răniți (dintre care, trei polițiști) și cinci morți, anunță poliția din Malopolska.

18:30

UPDATE: Despre cei doi atacatori

Conform informațiilor preliminare de la poliția din Cracovia, au existat doi autori ai atacului din piața orașului Cracovia.

Unul dintre ei a fost împușcat, a declarat pentru Agenția de Presă Poloneză asistentul junior Jakub Mirochna de la sediul poliției orașului. A fost transportat la spital, sub supravegherea poliției.

Despre cel de-al doilea încă nu există informații.

18:24

UPDATE: Reacția ministrului polonez de Externe

Ministrul de Externe Radosław Sikorski a declarat că Polonia primește condoleanțe din întreaga lume.

„Primesc zeci de mesaje de la miniștri de externe din întreaga lume care își exprimă condoleanțe pentru Polonia, Cracovia, răniții și familiile celor uciși. Milioane de străini care au vizitat Piața Principală simt în mod special durerea noastră și își exprimă solidaritatea”, a scris el pe site-ul X.

18:23

UPDATE: Poliția anunță că a mai existat un al doilea atacator

Poliția din Cracovia anunță că au existat doi atacatori care au comis masacrul din Cracovia. Un reporter de la TVN24 transmite că s-au tras focuri de armă și pe strada Dietla.

18:06

UPDATE: Zelenski transmite condoleanțe Poloniei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat sâmbătă condoleanțe Poloniei în legătură cu atacul de la Cracovia.

„O crimă șocantă la Cracovia. În numele națiunii ucrainene, transmit sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor. Nu există nicio scuză pentru atacator și sperăm că pedeapsa va fi severă”, a scris el pe site-ul X.

„Urăm putere și însănătoșire victimelor și tuturor celor afectați de această tragedie. Ucraina este solidară cu Polonia și cu națiunea poloneză. Oamenii au dreptul la siguranță!”, a declarat Zelenski.

17:57

UPDATE: Reacțiile miniștrilor polonezi ai Apărării și Justiției

Șeful Ministerului Apărării Naționale a comentat și el atacul de la Cracovia.

„Un atac armat  tragic în Piața Centrală din Cracovia. Pentru noi, locuitorii din Cracovia și Małopolska, acestea sunt momente deosebit de dificile”, a scris viceprim-ministrul pe site-ul X.

.„Sunt în contact cu ministrul de interne și cu toate serviciile. Toate circumstanțele și motivele acestui incident vor fi investigate temeinic. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor”, a declarat el.

Și ministrul Justiției și procurorul general, Waldemar Żurek, și-a exprimat condoleanțe familiilor victimelor tragediei din Piața Centrală.

„Autorul a fost rănit și reținut. Procurorii, poliția și toate serviciile lucrează deja la fața locului, obținând probe și investigând circumstanțele atacului. Statul ia măsuri. Facem apel la toată lumea să rămână calmă și să nu obstrucționeze activitatea serviciilor. Îl vom aduce în fața justiției pe autorul acestei crime”, a scris el pe X. 

17:49

UPDATE: Atacatorul a fost împușcat și arestat

Conform informațiilor furnizate de poliție, bărbatul suspectat de comiterea atacului a fost împușcat de poliție și este transportat în prezent la spital.El a fost reținut în timpul unei operațiuni efectuate de autorități în centrul Cracoviei. Circumstanțele specifice ale arestării sale și motivele atacatorului sunt necunoscute în acest moment.

17:44

UPDATE: Reacția președintelui Poloniei

Președintele Poloniei Karol Nawrocki a declarat că a primit cu mare îngrijorare veștile despre tragedia petrecută la Cracovia:

„Am primit cu mare îngrijorare relatări despre evenimente tragice în centrul orașului Cracovia.Gândurile mele sunt alături de victime, de persoanele afectate și de familiile acestora.Rămân în contact cu autoritățile  și aștept o clarificare completă a circumstanțelor în care au avut loc aceste evenimente dramatice. Șeful Biroului pentru Securitate Națională este deja pe drum spre Cracovia.Siguranța poporului polonez este o prioritate absolută!”

17:36

UPDATE: Mărturia unui român

Cristian Scutariu, un român aflat în Cracovia, a descris pe Facebook atmosfera tensionată din oraș după atacul armat produs sâmbătă.

„Acum zboară elicoptere peste oraș, trei de poliție au trecut peste zona unde stau eu în ultimele 15 minute. E plin de poliție, de agenți de securitate, ambulanțe. E ușor haotic totul”, a scris românul.

În jurul orei 15:00, o mașină a intrat în Piața Centrală din Cracovia. Un bărbat aflat în interiorul vehicului a început să tragă în oameni la întâmplare. Atacul are loc la o săptămână după cea mai gravă criză politică de după căderea comunismului, când conducerea Tribunalului Constituțional a fost demisă, rezultând un conflict deschis între premierul liberal Donald Tusk și președintele conservator Karol Nawrocki. 

12 persoane au fost rănite, cinci au fost ucise, relatează BBC. Doi ofițeri de poliție au fost răniți, relatează Wyborcza.

Suspectul a fost împușcat de poliție și se află în custodia autorităților.

Detalii despre atacul din Cracova

Atacatorul a tras cu focuri de armă în Piața Centrală de lângă Biserica Sfânta Maria, în timp ce polițiștii desfășurau o operațiune pe strada Dietla.

Zona unde a avut loc incidentul este una intens frecventată a Cracoviei, cunoscută pentru obiectivele istorice cu un număr mare de vizitatori.

Nu au fost informații oferite despre identitatea victimelor sau gravitatea rănilor suferite de persoanele transportate la spital. Autoritățile poloneze urmează să ofere informații suplimentare despre bilanțul victimelor și detalii despre circumstanțele atacului armat.

Atacatorul a fost arestat

Autorul atacului a fost arestat în urma unei operațiuni efectuate de autorități în centrul Cracoviei. Circumstanțele arestării sale și motivele atacatorului sunt necunoscute în acest moment.

„Un elicopter al ambulanței aeriene a aterizat în Piața Centrală. Sunt ambulanțe și o mulțime de servicii de urgență acolo”, a declarat inspectorul adjunct Katarzyna Cislo de la sediul Poliției Provinciale din Cracovia.

Angajații magazinelor și restaurantelor din Piața Centrală s-au baricadat înăuntru împreună cu clienții. Localurile au fost închise ca urmare a atacului armat.

Reacția premierului Poloniei

Premierul Donald Tusk a declarat că a fost ținut la curent cu situația de către ministrul Afacerilor Interne.

„S-au tras focuri de armă în Piața Centrală. Serviciile de urgență sunt deja la fața locului. Poliția desfășoară, de asemenea, o operațiune pe strada Dietla. Așteptăm confirmarea oficială a amplorii incidentului, inclusiv informații despre numărul de persoane rănite”, a postat profilul oficial al orașului Cracovia pe rețelele de socializare.

„Sunt ținut la curent de către ministrul de Interne cu privire la situația din Cracovia în urma tragicului atac armat. Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atacului”, a comentat Donald Tusk.

Sursa Foto: Agencja Wyborcza.pl

Comentarii 1

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