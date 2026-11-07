🚨 Atac armat în Polonia: Cinci persoane au fost ucise, 15 au fost rănite. Unul dintre atacatori a fost rănit și arestat

Conform informațiilor preliminare de la poliția din Cracovia, au existat doi autori ai atacului din piața orașului Cracovia.

Unul dintre ei a fost împușcat, a declarat pentru Agenția de Presă Poloneză asistentul junior Jakub Mirochna de la sediul poliției orașului. A fost transportat la spital, sub supravegherea poliției.

Despre cel de-al doilea încă nu există informații.