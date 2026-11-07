Schimbările de pe scena politică internațională par să fi ridicat considerabil așteptările reprezentantului UDMR Tánczos Barna. Acesta a declarat că începe să ia în calcul posibilitatea ca formațiunea sa să dea, într-o zi, președintele României, deși recunoaște că în trecut considera un asemenea scenariu aproape imposibil.

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Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului Digi24, în care fostul vicepremier a comentat rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite și înfrângerea suferită de republicani.

„Și trebuie să îmi reconsider câteodată poziția. Și recunosc, când am impresia că dețin adevărul și greșesc, la un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi președintele”, a povestit Barna.

Speranțele lui Barna

Tánczos Barna susține că transformările rapide din politica internațională îl fac să privească diferit inclusiv posibilitățile electorale ale UDMR în România.

„Văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare, încât încep să am speranțe că în România, UDMR poate să dea un președinte”, a afirmat acesta.

Barna și-a argumentat optimismul prin schimbările observate în comportamentul alegătorilor, despre care spune că sunt tot mai preocupați de nivelul de trai, stabilitatea familiilor și perspectivele copiilor, dincolo de mesajele politice și de campaniile de comunicare.

Rămâne însă neclar pe ce se bazează concret noua încredere a senatorului în șansele politice ale formațiunii. În intervenția sa, acesta nu a indicat un posibil candidat al UDMR și nici nu a prezentat o strategie prin care Uniunea ar putea ajunge la cea mai înaltă funcție în stat.

Înfrângerea republicanilor, argument pentru schimbarea calculelor politice

Întrebat dacă rezultatul alegerilor americane marchează sfârșitul fenomenului MAGA, Barna a răspuns: „Cred că da”. El a apreciat că votul americanilor arată cât de mult contează experiența de zi cu zi a cetățenilor în evaluarea celor aflați la putere.

Reprezentantul UDMR consideră că aceeași dinamică se poate manifesta și în România, dar și în alte state europene, precum Ungaria, Germania, Polonia și Franța.

Astfel, o schimbare politică produsă în Statele Unite l-a determinat pe fostul vicepremier să reconsidere inclusiv un scenariu pe care, după propria mărturisire, îl considera cândva atât de improbabil încât îl compara cu zborul porcilor.