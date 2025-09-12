Prima pagină » Actualitate » Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, dezvăluie în premieră POVESTEA din spatele afacerii lor

Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, dezvăluie în premieră POVESTEA din spatele afacerii lor

12 sept. 2025, 22:48, Actualitate
Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, dezvăluie în premieră POVESTEA din spatele afacerii lor
Victor Căpitanu (s) și Andrei Diaconescu

Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, au acceptat, în premieră absolută, să dezvăluie povestea captivantă a ascensiunii lor într-un amplu interviu, produs de companie, care ce aduce în prim-plan detalii intime despre copilărie, familie și deciziile profesionale.

„Documentarul «From zero to ONE – The story of One United Properties» reprezintă o incursiune emoționantă în viața celor doi antreprenori români care au redefinit standardele pieței imobiliare din România, oferind o perspectivă autentică asupra poveștii unui brand românesc care continuă să inspire”, se arată în descrierea oficială a companiei.

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, alături de părinții și persoanele care le-au fost alături în momente importate din carieră, au dezvăluit de la notele de la școală, până la primii bani și primul job pe care le-au avut, dar și momentul întâlnirii lor, care a fost baza afacerii lor de succes.

Cei doi s-au cunoscut în banca în care au lucrat în timpul, respectiv după terminarea facultății.

„Am început cu cred că 130 de dolari, ceva de genul ăsta și după aceea am crescut rapid către. nu știu, cred că aproape 1.000 dolari în vreo 2 ani și ceva. Erau și alte vremuri în România în momentul respectiv, adică nu erau foarte mulți oameni suficient de competenți, creșterea era foarte mare a băncii, ritmul de creștere era foarte mare, inflația era foarte mare, prețurile creșteau foarte repede, deci nu, nu pot fi neapărat comparate perioadele de atunci, 97 – 99 cu ce vedem astăzi”, a povestit Andrei Diaconescu.

„Imediat cum am angajat la bancă, am început să discutăm eu și cu Andrei cum am putea să facem ceva investiții, să câștigăm niște bani. Eu având salariu 140 dolari pe vremea respectivă, mi-am dat seama că din salariu n-o să pun niciodată să fac destui bani ca să trăiesc bine. Și atunci am început să mă gândesc cum aș putea să investesc în ceva”, își amintește Victor Căpitanu primii pași ai afacerii lor.

VEZI AICI documentarul integral «From zero to ONE – The story of One United Properties»…

Compania înființată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu este listată pe Bursa de Valori București (BVB) și a ajuns, vineri, la o capitalizare de 3,18 miliarde de lei.

One United Properties S.A., care se prezintă principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a înregistrat în primul semestru din 2025 o cifră de afaceri de 813,2 milioane de lei, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului anterior, și un profit brut de 299,7 milioane de lei, un avans de 13%, în timp ce profitul net s-a situat la 248,4 milioane de lei, o majorare cu 9% față de primul semestru al anului anterior, conform Raportului financiar la 30 iunie 2025, publicat pe BVB pe 28 august.

În prima jumătate a anului 2025, One United Properties a finalizat 157 de unități rezidențiale în cadrul fazei 2 a dezvoltării One Lake Club, iar în a doua jumătate a anului se preconizează că va fi înregistrat cel mai mare volum de livrări din istoria companiei.

La data de 30 iunie 2025, One United Properties avea în construcție 3.884 de unități rezidențiale , 22.000 mp de spații de birouri și 21.000 mp de spații comerciale, cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) cumulată de 1,44 miliarde de euro.

Din această sumă, 1,17 miliarde de euro reprezintă GDV în construcție pentru segmentul rezidențial.

În plus, la 30 iunie 2025, compania deținea un portofoliu de terenuri cu un GDV estimat la 2,2 miliarde de euro, care corespunde dezvoltării a peste 9.000 de unități rezidențiale viitoare.

Citește și

VIDEO Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu
22:10
Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu
IMOBILIARE 20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat
21:36
20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat
VIDEO POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”
20:59
POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”
EXTERNE În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
20:15
În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
VIDEO Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut
19:39
Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut
EXTERNE Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale
18:41
Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis. 'Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse...
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Autorul asasinatului lui Charlie Kirk a fost prins! Tânărul de 22 de ani a fost predat autorităților de propriul tată, polițist cu experiență de peste trei decenii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Irina Columbeanu îi calcă pe urme mamei sale. Fiica Monicăi a ajuns pe podium
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska, o tânără din Ucraina, în văzul tuturor, în metrou! Acesta suferea de probleme psihice
RadioImpuls
Roxana Blagu suferă în tăcere de aproape 13 ani! Vedeta încearcă în zadar să-și recupereze fiica: „Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”. Cele două au rupt orice legătură după ce artista s-a despărțit de tatăl Oanei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Asteroidul Ryugu sfidează încă o dată așteptările astronomilor