Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, dezvăluie în premieră POVESTEA din spatele afacerii lor

Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, au acceptat, în premieră absolută, să dezvăluie povestea captivantă a ascensiunii lor într-un amplu interviu, produs de companie, care ce aduce în prim-plan detalii intime despre copilărie, familie și deciziile profesionale.

„Documentarul «From zero to ONE – The story of One United Properties» reprezintă o incursiune emoționantă în viața celor doi antreprenori români care au redefinit standardele pieței imobiliare din România, oferind o perspectivă autentică asupra poveștii unui brand românesc care continuă să inspire”, se arată în descrierea oficială a companiei.

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, alături de părinții și persoanele care le-au fost alături în momente importate din carieră, au dezvăluit de la notele de la școală, până la primii bani și primul job pe care le-au avut, dar și momentul întâlnirii lor, care a fost baza afacerii lor de succes.

Cei doi s-au cunoscut în banca în care au lucrat în timpul, respectiv după terminarea facultății.

„Am început cu cred că 130 de dolari, ceva de genul ăsta și după aceea am crescut rapid către. nu știu, cred că aproape 1.000 dolari în vreo 2 ani și ceva. Erau și alte vremuri în România în momentul respectiv, adică nu erau foarte mulți oameni suficient de competenți, creșterea era foarte mare a băncii, ritmul de creștere era foarte mare, inflația era foarte mare, prețurile creșteau foarte repede, deci nu, nu pot fi neapărat comparate perioadele de atunci, 97 – 99 cu ce vedem astăzi”, a povestit Andrei Diaconescu. „Imediat cum am angajat la bancă, am început să discutăm eu și cu Andrei cum am putea să facem ceva investiții, să câștigăm niște bani. Eu având salariu 140 dolari pe vremea respectivă, mi-am dat seama că din salariu n-o să pun niciodată să fac destui bani ca să trăiesc bine. Și atunci am început să mă gândesc cum aș putea să investesc în ceva”, își amintește Victor Căpitanu primii pași ai afacerii lor.

Compania înființată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu este listată pe Bursa de Valori București (BVB) și a ajuns, vineri, la o capitalizare de 3,18 miliarde de lei.

One United Properties S.A., care se prezintă principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a înregistrat în primul semestru din 2025 o cifră de afaceri de 813,2 milioane de lei, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului anterior, și un profit brut de 299,7 milioane de lei, un avans de 13%, în timp ce profitul net s-a situat la 248,4 milioane de lei, o majorare cu 9% față de primul semestru al anului anterior, conform Raportului financiar la 30 iunie 2025, publicat pe BVB pe 28 august.

În prima jumătate a anului 2025, One United Properties a finalizat 157 de unități rezidențiale în cadrul fazei 2 a dezvoltării One Lake Club, iar în a doua jumătate a anului se preconizează că va fi înregistrat cel mai mare volum de livrări din istoria companiei.

La data de 30 iunie 2025, One United Properties avea în construcție 3.884 de unități rezidențiale , 22.000 mp de spații de birouri și 21.000 mp de spații comerciale, cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) cumulată de 1,44 miliarde de euro.

Din această sumă, 1,17 miliarde de euro reprezintă GDV în construcție pentru segmentul rezidențial.

În plus, la 30 iunie 2025, compania deținea un portofoliu de terenuri cu un GDV estimat la 2,2 miliarde de euro, care corespunde dezvoltării a peste 9.000 de unități rezidențiale viitoare.