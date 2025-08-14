Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) avertizează că sistemul de burse pentru studenți este constant subfinanțat și solicită Guvernului revenirea la acordarea burselor pe tot parcursul anului. Analiza organizației atrage atenția asupra impactul austerității în privința numărului uriaș de beneficiari, în condițiile în care impactul bugetar este unul nesemnificativ.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a lansat joi o analiză detaliată asupra evoluției fondului de burse și a protecției sociale destinate studenților, evidențiind necesitatea corectării sistemului de acordare a burselor, modificat recent prin Legea nr. 141/2025 și OME nr. 6463/2023.

Analiza arată că fondul de burse a fost constant subfinanțat raportat la coșul minim de trai al unui student și nu a fost majorat în ultimii trei ani.

Potrivit studiului, aplicarea măsurilor de austeritate va reduce fondul de burse cu 52,12%, iar numărul studenților beneficiari va scădea cu peste 44.000.

„Scopul analizei este de a atrage atenția decidenților și a publicului larg cu privire la declarațiile nefondate care prezintă evoluția fondului de burse ca fiind spectaculoasă, astfel că prezentăm situația reală a burselor studenților de-a lungul ultimilor 10 ani, impactul acestuia în economie și efectele negative ale modificărilor aduse de Guvernul României și Ministerul Educației și Cercetării”, se arată în comunicatul ANOSR.

Impactul economic, nesemnificativ

Analiza oferă date despre evoluția fondului de burse alocat instituțiilor de învățământ superior între 2015 și 2024, raportul acestuia cu numărul de studenți finanțați de la bugetul de stat și modul de calculare anuală.

Totodată, sunt prezentate patru scenarii care arată impactul economic extrem de scăzut al modificărilor și posibilele evoluții ale fondului de burse și numărului de beneficiari.

ANOSR: „Sistemul de burse a fost constant subfinanțat”

Conform concluziilor ANOSR, sistemul de burse a fost constant subfinanțat, fondul alocat în 2024 fiind aproape la jumătate față de necesarul pentru a acorda burse de minimum 1.588 lei/lună.

Fondul de burse va scădea cu 52,12% față de valoarea necesară calculată ca 10% din salariul minim brut pentru 12 luni, iar numărul studenților beneficiari va scădea cu peste 44.000.

Mai mult, fondul de burse s-a menținut constant ca procent din bugetul general consolidat și PIB în ultimii trei ani;

ANOSR susține că modificările legislative reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit.

Totodată, ANOSR solicită Guvernului și Parlamentului României o serie de măsuri urgente, printre care: