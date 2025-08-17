Formular ONLINE pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private! Ministrul Sănătății: „Fiecare caz va fi verificat și sancționat”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că, începând de la 1 septembrie, pacienții care au fost refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online.

Formularul va fi disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății.

Rogobete pune punctul pe „i”: „ Redirecționat abuziv”

Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Alexandru Rogobete a declarat că spitalele publice au obligația de a trata pacienții, iar practica trimiterii acestora spre mediul privat sub pretexte precum „nu mai sunt locuri”, „s-a terminat plafonul”, „CT/RMN este stricat”, „laboratorul nu funcționează” sau că „nu există condiții” este „inacceptabilă și nedemnă”.

Pentru a combate această practică, Rogobete a declarat că, începând de la 1 septembrie, o să se implementeze un formular online prin care pacienții vor putea raporta aceste cazuri.

„Am decis o măsură concretă: din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situații. Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala:

spitalul unde s-a întâmplat,

medicul implicat,

cabinetul privat indicat,

costurile impuse.

Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat”, se arată în mesajul publicat de ministrul Sănătății.

