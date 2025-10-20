Militari români se află în prezent în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, unde participă la operațiuni militare comune alături de forțe provenite din alte patru state membre NATO și partenere, anunță forțele ruse prin intermediul TASS.

TASS este agenția de presă a statului rus.

Cetățeni din mai multe țări europene, precum și din Columbia și Statele Unite, participă la operațiuni de luptă în cadrul formațiunilor străine ale Forțelor Armate Ucrainene din regiunea Dnipropetrovsk. Agențiile de securitate ruse au raportat acest lucru agenției TASS.

„Țările din Europa de Est, în special unitățile de voluntari polonezi și grupul de luptă românesc Getika, apar periodic pentru a restabili capacitatea de luptă.

Țările din America Latină includ Columbia, ai cărei mercenari sunt adesea folosiți în zonele cele mai dificile. Există, de asemenea, o rotație a cetățenilor americani și britanici, care servesc adesea ca medici de luptă, lunetiști și operatori de echipamente sofisticate”, a declarat sursa agenției de presă.

