Uniunea Europeană este pe cale să înceapă procesul de instruire a trupelor ucrainene ca parte a unei misiuni extinse de sprijin. Pe lângă instruire, se ia în considerare și extinderea mai multor forme de spijin. Printre acestea se numără monitorizarea frontierelor, consolidarea securității cibernetice a Ucrainei, dar și asistența pentru veterani.

Intenția UE reiese dintr-o serie de analize strategice consultate de RFE/RL privind cele două misiuni ale Uniunii care se ocupă de Ucraina. Prima misiune, cea consultativă se concentrează pe consolidarea sectorului de securitate civilă. A doua misiune se concentrează pe asistența militară. În prezent, peste 80.000 de soldați ucraineni au fost instruiți pe teritoriul Uniunii Europene.

Analizele strategice vin pe fondul încercării Uniunii Europene de a stabili ce garanții de securitate poate să îi ofere Kievului în cazul în care războiul ajunge la final. Deși trimiterea de trupe în Ucraina este considerată garanția majoră de securitate, misiunile de instruire ale Uniunii îi permit Bruxelles-ului să îi acorde un sprijin amplu Kievului.

Cum a schimbat EUMAM pregătirea militarilor ucraineni

Misiunea de asistență militară a Uniunii Europene a fost lansată la finalul lui 2022, ca răspuns la invazia extinsă a Rusiei. De la începutul inițiativei și până în prezent, au fost înființate 3 centre de instruire a militarilor în partea de vest a Ucrainei. Problema însă, e că niciunul dintre centre nu este complet operațional din cauza lipsei de instructori calificați și a infrastructurii potrivite.

În continuare, există posibilitatea ca trupele din afara Uniunii să intrevină pentru a asigura instruirea militarilor, dar există și mai multe blocaje. Logistica și nevoia ca trupele ucrainene să se deplaseze departe de linia frontului pentru instruire rămân dezavantajele majore ale procesului.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cum va zbura Putin spre Budapesta? Trebuie să OCOLEASCĂ mii de kilometri pentru a ajunge la întâlnirea cu Trump

Ursula von der Leyen menține OBIECTIVUL atingerii neutralității climatice. Planul UE pentru Locuințe Accesibile