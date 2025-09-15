Prima pagină » Actualitate » Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul

Mara Răducanu
15 sept. 2025, 11:54, Actualitate
Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul

Informații noi în speța în care Iulian Daniel Idolu – fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie – au ajuns în vizorul procurorilor DNA. Aceștia au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

Potrivit Direcţiei Naţionale anticorupţie (DNA), doi consilieri juridici din cadrul aceleiaşi societăţi au fost trimişi în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu.

Procurorii afirmă că Daniel Idolu şi ceilalţi inculpaţi au întocmit şi semnat documente nelegale, prin care acesta şi-ar fi reînnoit mandatul de director general la aeroport fără să existe, conform legii, o procedură de selecţie pentru funcţia respectivă.

Care sunt acuzațiile procurorilor în această speță

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale AnticorupţieServiciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” S.A. Iulian Daniel Idolu şi a cinci membri ai Consiliului de Administraţie a societăţii – Marian Liviu Mocan, Ciprian Corneliu Jichici, Miruna alexandra Vicol, Teodor Bar şi Adrian Valentin Negoiţă pentru abuz în serviciu. 

De asemenea, au fost trimişi în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu consilierii juridici Alexandra Avram şi Ciprian sabin Venter.

În rechizitoriul procurorilor, se arată că, în perioada martie – mai 2019, Iulian Daniel Idolu, în calitate director general al S.N. „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” S.A. şi membru executiv în cadrul Consiliului de Administraţie, ar fi întocmit şi semnat, împreună cu ceilalţi inculpaţi, documente nelegale prin intermediul cărora acesta şi-ar fi reînnoit mandatul de director general în cadrul aeroportului, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 17 septembrie 2019 – 18 septembrie 2023, fără a exista, în conformitate cu dispoziţiile legale, o procedură de selecţie pentru funcţia respectivă.

Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia, parte civilă în cauză cu suma de 263.717 lei

Potrivit procurorilor DNA, prin aceste demersuri, inculpaţii ar fi cauzat o pagubă Aeroportului Internaţional Timişoara de 263.717 lei, reprezentând salariul plătit de societate pentru perioada septembrie 2019 – iulie 2020, când inculpatul Iulian Idolu a deţinut calitatea de director general şi de membru executiv în cadrul CA al aeroportului timişorean.

Totodată, folosul necuvenit obţinut de inculpatul Idolu Iulian Daniel ar fi fost de 165.399 lei, reprezentând venitul net plătit de Aeroportul Timişoara pentru perioada respectivă, precizează DNA.

De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţi în vederea recuperării prejudiciului. Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiş, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Sursă foto: Facebook.com/aeroport.timisoara

