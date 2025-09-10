Prima pagină » Actualitate » Fost ministru de Finanțe avertizează că deficitul bugetar va CREȘTE, după ce România s-a împrumutat 17 miliarde de euro pentru industria de apărare

Ruxandra Radulescu
10 sept. 2025, 11:42, Actualitate
Fost ministru de Finanțe avertizează că deficitul bugetar va CREȘTE, după ce România s-a împrumutat 17 miliarde de euro pentru industria de apărare

Fostul ministru de Finanțe social-democrat, Adrian Câciu, a declarat că împrumutul în valoare de 17 miliarde de euro pe care România îl va primi din partea UE pentru dezvoltarea industriei de apărare va contribui la creșterea deficitului bugetar.

Adrian Câciu a atras atenția că suma de 17 miliarde de euro pe care România a primit-o sub formă de împrumut prin programul UE , Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE), va crește deficitul bugetar. Programul sprijină statele membre care doresc să investească în producția industriei de apărare prin achiziții publice comune axate pe capabilitățile prioritare.

Fostul ministru de Finanțe argumentează că „împrumuturile adaugă la deficit și la datoria publică„. „Adică vom avea deficit mai mare cu aceste 16,7 miliarde euro, în următorii ani„, preconizează Câciu.

„Împrumuturile se pun pe deficit la momentul cheltuielii, nu al rambursării!
Cu dobândă mică și cu maturitate de 40 de ani, cu perioada de gratie de 10 ani(pe simplu: începem să le rambursăm dupa 10 ani de la momentul în care le-am tras/luat).

Împrumuturile adaugă la deficit(dincolo de faptul ca adaugă și la datoria publică) la momentul producerii cheltuielii, nu la momentul rambursării(zic asta pentru cei care nu știu).

Adică vom avea deficit mai mare cu aceste 16,7 miliarde euro, în următorii ani!!!
Așa că, eu zic să nu mai perorati atâta cu deficitul actual, că deficitul viitor tot mare va fi, pentru că vin împrumuturile SAFE(echivalent a 4,6% din PIB).
Deficitul nou creat se va adăuga deficitului curent.
La fel, datoria nou creată se va adăuga datoriei curente.
Ca să nu aveți așteptări că, gata, se strânge cureaua și ..pa, deficit, pa, datorie!”, a menționat Adrian Câciu pe Facebook.

„Sună ca alea 80 de miliarde de euro ale lui Klaus”

Adrian Câciu a precizat că în ceea ce privește împrumutul de 17 miliarde, România se află într-o situație similară ca atunci când  Klaus Iohannis a făcut un împrumut în valoare de 80 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, în 2020.

Fostul ministru oferă câteva soluții cu privire la modul în care țara noastră ar putea profita economic din împrumutul recent pentru industria de apărare.

„Acum, dacă tot vreți să avem un câștig economic din asta sunt câteva lucruri de negociat sau de implementat:
1. Aplicare offset la orice achizitie militara.
2. Lucrari de infrastructura militara doar cu firme cu rezidența fiscală în România
3. Toată industria natională de apărare implicată în producție/furnizare.
Doar așa ai putea să neutralizezi efectul pe deficit al împrumutului de 16,7 mld euro.
Altfel suna ca alea 80 mld euro ale lui Klaus!
Noi le luăm, ele pleacă afară, dar deficitul/deficitele(ca e si cel comercial) rămân la noi!”

