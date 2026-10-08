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Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță

Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
Fostul ministru al Educației Cristian Adomniței. Foto: Facebook
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Fostul ministru al Educației Cristian Adomniței ar putea primi suma de 100.000 de lei de la statul român pentru prejudiciile pe care acesta susține că le-a suferit, în cadrul unui proces penal în care a fost achitat definitiv. Inițial, acesta solicitase despăgubiri totale de 2,1 milioane pentru prejudicii de imagine, reputație și demnitate. 

Tribunalul București a admis parțial acțiunea formulată de fostul politician.La această sumă se adaugă dobânda legală, calculată de la 27 august 2025 până la achitarea efectivă a banilor, relatează Ziarul de Iași.

S-au cerut despăgubiri totale de 2,1 milioane de lei

Hotărârea a fost pronunțată pe 7 octombrie 2026 și nu este definitivă. Procesul civil a fost deschis în august 2025, când Cristian Adomniței a dat în judecată statul român, prin Ministerul Finanțelor, și DNA. Acesta ceruse inițial despăgubiri de 2,1 milioane de lei.

DNA

DNA

De precizat că fostul șef al CJ Iași a solicitat 1 milion de lei pentru afectarea reputației, onoarei și demnității, susținând că a fost acuzat și trimis în judecată pe nedrept. S-a mai cerut 1 milion de lei pentru durata excesivă a procedurilor judiciare. Procesul penal s-a întins pe aproape 9 ani, până la achitarea definitivă (detalii AICI).

Adomniței a solicitat alți peste 116.000 de lei, sub formă de indemnizații. Pe care susține că le-ar fi primit dacă și-ar fi finalizat mandatul de președinte al Consiliului Județean Iași.

Prejudiciile reclamate de Cristian Adomniței

În acțiunea sa judiciară, fostul politician a invocat și o serie de consecințe pe care ancheta și procesul le-ar fi avut asupra vieții sale personale și profesionale. Concret, printre acestea s-au numărat probleme de sănătate pe fondul stresului, dificultăți familiale, probleme în obținerea unor credite bancare. Și ceea ce el a descris drept „compromiterea carierei politice”.

Fostul ministru a mai susținut că a fost nevoit să se mute de la Iași la București. Totuși, solicitarea formulată împotriva DNA a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Procesul pentru care Cristian Adomniței a cerut despăgubiri a început în anul 2015. DNA a deschis ancheta cunoscută ulterior sub numele de dosarul „Albumul”. Cazul viza un contract încheiat de Consiliul Județean Iași cu o firmă de publicitate pentru realizarea unor materiale de promovare a județului. Procurorii susțineau că firma primise bani pentru produse care în final nu ar fi fost livrate integral.

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