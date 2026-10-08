Fostul ministru al Educației Cristian Adomniței ar putea primi suma de 100.000 de lei de la statul român pentru prejudiciile pe care acesta susține că le-a suferit, în cadrul unui proces penal în care a fost achitat definitiv. Inițial, acesta solicitase despăgubiri totale de 2,1 milioane pentru prejudicii de imagine, reputație și demnitate.

Tribunalul București a admis parțial acțiunea formulată de fostul politician.La această sumă se adaugă dobânda legală, calculată de la 27 august 2025 până la achitarea efectivă a banilor, relatează Ziarul de Iași.

S-au cerut despăgubiri totale de 2,1 milioane de lei

Hotărârea a fost pronunțată pe 7 octombrie 2026 și nu este definitivă. Procesul civil a fost deschis în august 2025, când Cristian Adomniței a dat în judecată statul român, prin Ministerul Finanțelor, și DNA. Acesta ceruse inițial despăgubiri de 2,1 milioane de lei.

De precizat că fostul șef al CJ Iași a solicitat 1 milion de lei pentru afectarea reputației, onoarei și demnității, susținând că a fost acuzat și trimis în judecată pe nedrept. S-a mai cerut 1 milion de lei pentru durata excesivă a procedurilor judiciare. Procesul penal s-a întins pe aproape 9 ani, până la achitarea definitivă (detalii AICI).

Adomniței a solicitat alți peste 116.000 de lei, sub formă de indemnizații. Pe care susține că le-ar fi primit dacă și-ar fi finalizat mandatul de președinte al Consiliului Județean Iași.

Prejudiciile reclamate de Cristian Adomniței

În acțiunea sa judiciară, fostul politician a invocat și o serie de consecințe pe care ancheta și procesul le-ar fi avut asupra vieții sale personale și profesionale. Concret, printre acestea s-au numărat probleme de sănătate pe fondul stresului, dificultăți familiale, probleme în obținerea unor credite bancare. Și ceea ce el a descris drept „compromiterea carierei politice”.

Fostul ministru a mai susținut că a fost nevoit să se mute de la Iași la București. Totuși, solicitarea formulată împotriva DNA a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Procesul pentru care Cristian Adomniței a cerut despăgubiri a început în anul 2015. DNA a deschis ancheta cunoscută ulterior sub numele de dosarul „Albumul”. Cazul viza un contract încheiat de Consiliul Județean Iași cu o firmă de publicitate pentru realizarea unor materiale de promovare a județului. Procurorii susțineau că firma primise bani pentru produse care în final nu ar fi fost livrate integral.