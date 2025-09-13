Fosta fabrică Benetton, din Iași, scoasă la vânzare la un preț uluitor. Cât vor proprietarii pe terenul de peste 12.000 mp

Clădirea din Iași în care grupul italian Benetton producea articole vestimentare destinate exportului a fost scoasă la vânzare. Proprietatea situată pe Calea Chișinăului este evaluată la prețul de 6,9 milioane de euro (fără TVA).

În anunț, agenții imobiliari specifică faptul că „afacerea” ar putea aduce noului proprietar venituri din chirii de peste 60.000 de euro lunar, scrie Ziarul de Iași.

Complex industrial de 7.500 mp

Ansamblul „Benetton” cuprinde hale de producție și spații de birouri întinse pe o suprafață construită de 7.520 mp, amplasate pe un teren de 12.085 mp. Actualul proprietar este compania locală Dana Point SRL, care mai folosește doar o parte din spații pentru propria activitate, producția de accesorii din piele și materiale tehnice. Restul terenului este deja închiriat către diverse firme.

În oferta de vânzare se subliniază că imobilul nu necesită investiții majore și poate fi folosit imediat pentru producție, depozitare sau birouri, existând deja chiriași stabili.

