Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene

02 dec. 2025, 14:02, Actualitate
Fosta șefa a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene. Liderul UE se află în prezent în custodia poliției belgiene, arată presa de la Bruxelles.

Poliția belgiană face percheziții la sediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) al UE din Bruxelles, la Colegiul Europei din Bruges, precum și la reședințe private, ca parte a unei anchete privind o presupusă deturnare de fonduri UE, arată Euractiv.

La cererea EPPO, aprobată de judecătorul de instrucție, Poliția Federală din Belgia a efectuat percheziții în mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acțiune Externă din Bruxelles și la domiciliile suspecților. Măsurile de investigație s-au bazat, de asemenea, pe sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), se arată în comunicatul Parchetului European.

Aproximativ 10 ofițeri în civil au intrat în sediul SEAE la ora locală 07:30, au confiscat documente pentru anchetă și au arestat preventiv trei persoane pentru a le interoga sub suspiciunea de fraudă în achiziții publice, corupție și conflict de interese.

Anchetatorii examinează presupuse nereguli legate de utilizarea fondurilor UE în anii 2021 și 2022. Această acțiune face parte dintr-o serie mai amplă de investigații recente care vizează corupția și lobby-ul ilegal în instituțiile europene, inclusiv scandaluri anterioare precum „Qatargate” și presupuse legături cu compania chineză Huawei.

Aceste arestări reprezintă un scandal major care lovește instituțiile Uniunii Europene și pune presiune pe Colegiul Europei și pe rectorul acestuia, Federica Mogherini, care a condus anterior SEAE. Mogherini, fost Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, funcție ocupată în prezent de Kaja Kallas.

Conform surselor, perchezițiile fac parte dintr-o anchetă privind suspiciuni de fraudă, corupție, utilizare abuzivă a fondurilor UE și conflicte de interese. Potrivit comunicatului EPPO, există suspiciuni puternice că, în timpul procesului de licitație pentru programul de formare al diplomaților juniori din statele membre UE, a fost încălcat articolul 169 din Regulamentul financiar referitor la concurența loială și că informații confidențiale legate de achizițiile publice în curs au fost partajate cu unul dintre candidații care participau la licitație.

Federica Mogherini, fost Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe (mandatul 2014-2019)

Ancheta este condusă de Serviciul European de Parchet (EPPO), SEAE, Colegiul Europei, EPPO și poliția fie nu au răspuns solicitărilor Euractiv, fie au refuzat să comenteze. Anchetatorii examinează dacă Colegiul Europei sau reprezentanții săi știau despre o licitație publică pentru finanțarea noii Academii Diplomatice a Uniunii Europene, un program anual de formare pentru diplomații europeni din Bruges, finanțat din bani europeni.

Anchetatorii se concentrează asupra circumstanțelor în care colegiul a achiziționat o clădire de pe strada Spanjaardstraat din Bruges, pentru care a plătit 3,2 milioane de euro.

Nu există nicio indicație că OLAF sau EPPO au ajuns la concluzii privind existența unor abateri și nimeni nu a fost încă pus sub acuzare oficial.

Colegiul Europei și noua Academie Diplomatică a UE sunt conduse de Federica Mogherini, fostul ministru italian de externe, care a condus SEAE în calitate de înalt reprezentant pentru afaceri externe între 2014 și 2019. Aceasta a devenit rector al Colegiului în 2020 și directoare a academiei la lansarea acesteia în 2022.În perioada analizată, SEAE a fost condus de un alt fost ministru de externe socialist, spaniolul Josep Borrell.

Josep Borrell, fost Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe (mandatul 2019-2024)

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Cele mai noi