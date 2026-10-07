Foste închisori transformate în hoteluri se numără printre principalele tendințe turistice ale anului 2026.

De la o închisoare din perioada otomană la un spațiu construit pentru a-i deține pe revoluționarii germani, acestea sunt cele mai luxoase foste penitenciare devenite locuri de cazare, conform Euronews.

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Turiștii se pot caza într-un fost penitenciar pentru minori din Japonia

Proprietatea Hishino Resorts se află în fostul penitenciar pentru minori din Nara.

Deschisă pentru prima dată în 1908, în perioada Meiji, clădirea a funcționat ca închisoare până în 2017, moment în care a fost închisă și desemnată Proprietate Culturală Națională Importantă. Brandul hotelier japonez a lucrat pentru a păstra atmosfera închisorii, inclusiv fațada din cărămidă roșie și structurile interioare din oțel, fără ca spațiul să pară înghesuit.

Hotelul, format exclusiv din suite, combină între nouă și 11 foste celule individuale pentru a crea fiecare dintre cele 48 de camere. Fosta aripă de detenție va găzdui acum un restaurant japonezo-francez.

Închisoarea din Istanbul pentru disidenții intelectuali este acum un hotel Four Seasons

Proiectat de Mimar Kemaleddin Bey în stil neoclasic turcesc, Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet a fost construit în 1918.

A funcționat ca închisoare până în 1969, perioadă în care a găzduit în principal disidenți intelectuali, precum scriitori sau jurnaliști. Aici au fost scrise mai multe opere clasice turcești, inclusiv „Peisaje umane din țara mea”, de Nazım Hikmet Ran, și „Secția 72”, de Orhan Kemal.

După o altă scurtă perioadă în care a fost folosită ca închisoare pentru infractori politici în anii 1980, clădirea a fost renovată și redeschisă sub numele Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet în 1996.

O închisoare transformată pentru luptătorii pentru libertate, devenită Hotel Liberty

Datând din anii 1840, primii „oaspeți” ai Hotelului Liberty au fost prizonieri politici din timpul eșuatei Revoluții din Baden din 1848. Redeschis ca hotel în 2017, arhitectul Jürgen Grossmann a conectat cele două foste aripi cu un cub de sticlă care servește acum drept recepție a hotelului.

Referințele la utilizarea inițială a clădirii sunt prezente peste tot. Deși ușile celulelor sunt prea mici pentru a putea fi folosite practic, acestea sunt amplasate lângă fiecare dintre cele 38 de suite. Numele restaurantului hotelului, Wasser&Brot, face referire la dieta tipică a unui prizonier: apă și pâine.

Celebra închisoare Charles Street, devenită The Liberty în Boston

Deschisă pentru prima dată în 1851, închisoarea Charles Street a fost construită în colaborare cu reformatorul penitenciar Rev. Louis Dwight.

Designul, care include o clădire centrală octogonală și ferestre arcuite pe trei niveluri în fiecare dintre cele patru aripi, permitea luminii să pătrundă din abundență în clădire. Funcționând ca închisoare până în 1990, acel atrium luminos este acum o caracteristică definitorie a hotelului, care a fost deschis în 2007.

Printre celelalte elemente de patrimoniu se numără gratiile din fier forjat ale ferestrelor și celulele de închisoare păstrate în restaurantul hotelului.

Una dintre cele mai celebre închisori din Australia, The Interlude

Închisoarea Pentridge, care a fost cândva casa unor infractori notorii, printre care Ronald Joseph Ryan și Mark „Chopper” Read, a trecut printr-un proces de transformare în ultimul deceniu.

Funcționând ca închisoare între 1851 și 1997, complexul găzduiește acum diverse restaurante și baruri, un cinematograf și chiar un spațiu pentru nunți. Divizia B este acum The Interlude, un hotel de tip boutique cu doar 19 suite.

Pentru a crea fiecare dintre suite, patru sau cinci celule individuale de închisoare au fost unite. Interioarele camerelor păstrează lucrările originale din piatră, integrând în același timp facilități moderne.