Fostul arhitect-șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, este pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu aprobarea PUZ-ului de pe Strada Primăverii nr. 1.

Potrivit unor surse judiciare, Dumitrașcu este acuzat că a încălcat legislația de urbanism în 2019, când a semnat avizele și rapoartele prin care terenul de 1.326 mp, a devenit construibil, fiind aprobat un regim de înălțime P+5 și funcțiune mixtă (birouri, comerț, restaurante, galerii de artă), deși zona protejată prevedea maximum P+2 și înălțime de 13 metri.

„Ștefan Călin Dumitrașcu este pus sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 297 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal și art.309 Cod penal. (…) Și, pe de altă parte, un folos necuvenit, financiar, constituit din suma achitată de către cumpărătorul SC Hagag Primăverii SRL, respectiv 8.000.000 euro plus TVA conform contractului din 22.05.2022, proprietarului terenului de la momentul aprobării PUZ, respectiv SC Practic SA,” potrivit surselor judiciare.

Cazul a fost sesizat la DNA în 2022 de către Nicușor Dan care era primar general la acea vreme. Acesta a declarat atunci că Dumitrașcu „ar trebui să fie în pușcărie”.

În prezent, Ștefan Călin Dumitrașcu ocupă funcția de arhitect-șef al Primăriei Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță (PSD).

