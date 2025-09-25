Nicușor Dan, în continuare nemulțumit de Procurorul General, Alex Florența, chiar și după dosarul Georgescu: „Da, îmi păstrez opinia/ Relația mea cu justiția, un șantier”

Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi seara că își păstrează aceeași opinie privind modul în care funcționează Procurorul General și sistemul judiciar, chiar și după dosarul legat de tentativa de lovitură de stat. El a subliniat că relația sa cu justiția rămâne „un șantier”.

„Îmi păstrez opinia care vine din experiența mea cu instituțiile astea de 20 de ani.”

Referitor la relația sa cu SRI și activitățile instituției, Nicușor Dan a spus că nu are o imagine completă și că procesul de monitorizare continuă. Acesta a comparat relația cu justiția prin termenul de „șantier”.

„Evident că am discuții relativ frecvente cu SRI-ul și cu toate instituțiile și, până la acest moment, nu am o cunoaștere completă a activităților lor. Este un proces în curs, iar, așa cum relația mea cu justiția este un șantier, relația cu serviciile este, de asemenea, un șantier pe care îl extindem.”

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: