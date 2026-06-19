„Fără penali în funcţii publice” este pentru cei de la USR un slogan care ar trebui să se aplice numai celor din alte partide, nu şi celor din propriul partid. În 2018, fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, cerea ca un ales să îşi piardă mandatul dacă e în conflict de interese.

Ideea i-a fost respinsă de Comisia Juridică a camerei Deputaţilor, condusă de social democratul Eugen Nicolicea. Acum, USR consideră că este persecuţie politică.

Odată declarat incompatibil, primarul Timişoarei şi preşedintele USR, Dominic Fritz, colegii săi au sărit în apărarea sa cu postări pe facebook în care acuză că acesta ar fi victima unei persecuţii politice, în ciuda unei decizii judecătoreşti emisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Stelian Ion(USR) cerea în 2018 încetarea mandatului unui ales aflat în conflict de interese

Lucru care este cât se poate de neobişnuit, având în vedere că fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion(USR), spunea, într-un articol apărut în hotnews.ro, se spunea:

„Deputatul USR Stelian Ion a propus ca pentru conflict de interese aleşii locali să fie sancţionaţi cu încetarea mandatului, transmite Agerpres. «E foarte corect să existe un regim identic pentru incompatibilitate şi pentru conflictul de interese, iar acesta să fie încetarea de drept a mandatului», a spus Stelian Ion.”

Preşedintele Comisiei Juridice de la acea vreme, social democratul Eugen Nicolicea, i-a adus la cunoştinţă că „nu scrie niciunde că pentru conflict de interese se încetează mandatul.”

Momentul a fost readuc în atenţie şi de fostul judecător al Consiliului Superior al Magistraturii, actualmente avocatul Adrian Toni Neacşu, care a postat un fragment din rezultatul obţinut în urma unei căutări online despre subiect.