Prima pagină » Actualitate » Fostul ministru Ilan Laufer și copiii lui de 5 ani au fost loviți de o mașină în timp ce mergeau pe trotinetă. În ce stare se află cei trei

17 mart. 2026, 10:02, Actualitate
Fostul ministru Ilan Laufer și copiii lui de 5 ani au fost loviți de o mașină în timp ce mergeau pe trotinetă. În ce stare se află cei trei
Un incident rutier a avut loc marți dimineață, în București, după ce fostul ministru Ilan Laufer a fost lovit de un autoturism în timp ce se deplasa pe trotinetă alături de cei doi copii ai săi, în vârstă de 5 ani. În urma impactului, acesta a fost rănit ușor la cap.

UPDATE  | Comunicatul Brigăzii Rutiere

„La data de 17 martie a.c., în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Strada Mircea Vulcănescu nr. 2.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică.

Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă.

În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare.

Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind «zero»”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere,

Impact într-o intersecție aglomerată

Accidentul s-a produs în jurul orei 08:30, la intersecția străzilor Vulcănescu și Berzei. Potrivit unor surse, o șoferiță a acroșat trotineta pe care se aflau Ilan Laufer și copiii săi.

În urma impactului, niciuna dintre persoanele implicate nu a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase, deși fostul ministru a fost ușor rănit la cap.

Totuși, conform procedurilor, toți cei implicați au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative.

Polițiștii urmează să stabilească exact condițiile în care s-a produs accidentul. Traficul în zonă a fost afectat temporar, intervenția autorităților fiind necesară pentru fluidizarea circulației.

Sursa foto: ProTV. 

AUTORUL RECOMANDĂ

Ilan Laufer anunță că partidul său se va separa de AUR și de George Simion. Care sunt motivele

Ilan Laufer, soția sa și cei doi copii, transportați la spital în urma unui accident rutier

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Agriculturii a semnat un acord pentru exportul de alimente românești către China: „Deschidem cea mai mare piață din lume”
12:38
Ministrul Agriculturii a semnat un acord pentru exportul de alimente românești către China: „Deschidem cea mai mare piață din lume”
REACȚIE Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”
12:26
Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”
FLASH NEWS Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: ”Semnalez că agricultura românească este într-un mare pericol”
11:36
Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: ”Semnalez că agricultura românească este într-un mare pericol”
EDUCAȚIE Ce subiecte au primit elevii la simularea pentru Evaluarea Națională la matematică
11:24
Ce subiecte au primit elevii la simularea pentru Evaluarea Națională la matematică
CONTROVERSĂ Percheziții în Prahova: firme de gestionare a deșeurilor și persoane, suspecte că au deversat ilegal deșeuri într-un râu din Ploiești
11:07
Percheziții în Prahova: firme de gestionare a deșeurilor și persoane, suspecte că au deversat ilegal deșeuri într-un râu din Ploiești
REVOLTĂTOR Caz revoltător într-o școală din Bihor. Elevii îl acuză pe director că îi pipăie și le trimite mesaje indecente
11:04
Caz revoltător într-o școală din Bihor. Elevii îl acuză pe director că îi pipăie și le trimite mesaje indecente
Mediafax
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cireșele dulci și închise la culoare ar putea ajuta la încetinirea cancerului mamar agresiv, sugerează un studiu efectuat pe șoareci
VIDEO Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
12:26
Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
RELIGIE Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
12:23
Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
ANUNȚ Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE
12:15
Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE
FLASH NEWS Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
12:09
Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
SPORT 400 de copii, 32 de echipe și două zile de hochei la Kids Cup 2026
11:52
400 de copii, 32 de echipe și două zile de hochei la Kids Cup 2026
CONTROVERSĂ Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
11:42
Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”

Cele mai noi

Trimite acest link pe