Fostul ministru Ilan Laufer și copiii lui de 5 ani au fost loviți de o mașină în timp ce mergeau pe trotinetă. În ce stare se află cei trei

Un incident rutier a avut loc marți dimineață, în București, după ce fostul ministru Ilan Laufer a fost lovit de un autoturism în timp ce se deplasa pe trotinetă alături de cei doi copii ai săi, în vârstă de 5 ani. În urma impactului, acesta a fost rănit ușor la cap.

UPDATE | Comunicatul Brigăzii Rutiere

„La data de 17 martie a.c., în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Strada Mircea Vulcănescu nr. 2.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică.

Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă.

În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare.

Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind «zero»”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere,

Impact într-o intersecție aglomerată

Accidentul s-a produs în jurul orei 08:30, la intersecția străzilor Vulcănescu și Berzei. Potrivit unor surse, o șoferiță a acroșat trotineta pe care se aflau Ilan Laufer și copiii săi.

În urma impactului, niciuna dintre persoanele implicate nu a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase, deși fostul ministru a fost ușor rănit la cap.

Totuși, conform procedurilor, toți cei implicați au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative.

Polițiștii urmează să stabilească exact condițiile în care s-a produs accidentul. Traficul în zonă a fost afectat temporar, intervenția autorităților fiind necesară pentru fluidizarea circulației.

