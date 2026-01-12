Prima pagină » Actualitate » Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești”

12 ian. 2026, 17:45, Actualitate
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a reacționat, pe pagina sa de Facebook, după ce președinta Maia Sandu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum. Dodon a criticat ferm poziția șefei statului, acuzând-o că ar urmări interese personale, mai degrabă, decât un ideal național.

Afirmația Maiei Sandu a fost făcută într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici care găzduiesc cel mai mare podcast din Marea Britanie.

Reacția lui Igor Dodon, după declarațiile făcute de Maia Sandu

Igor Dodon a criticat declarația Maiei Sandu și a transmis că, după părerea sa, aceasta ar dori să devină președinta unei „noi țări românești” și ar urmări să fie ultima președintă a Republicii Moldova, sugerând că decizia ei ar fi motivată de ambiție și egoism, nu de dorința de reunire a poporului : „Maia Sandu într-adevăr ar vota unirea cu România, și cât mai repede posibil, din cel puțin două motive. În primul rând, cu speranța că se va realiza visul ei de a deveni președinta noii țări românești. Ea crede că românii sunt naivi și o vor accepta. În al doilea rând, ar vota unirea numai să nu mai existe un alt președinte al Republicii Moldova după ea. Ea să fie ultima. Să se termine istoria statului moldovenesc odată cu ea”, a transmis Igor Dodon.

Igor Dodon: ”Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine”

Dodon a scos în evidență că, în opinia lui, aceasta ar vota unirea cu România din motive personale și de ambiție, nu dintr-un ideal patriotic:

”Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine. Și cu gândul la propriul viitor. Iar de Constituție nici nu mai spunem nimic, pentru Maia Sandu Constituția moldovenească nu este un document cu autoritate, chiar dacă a depus jurământul pe Legea Supremă de 2 ori”, a scris Igor Dodon, pe pagina sa de Facebook.

