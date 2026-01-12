Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru reunirea cu România, în cazul organizării unui referendum pe această temă. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, care găzduiesc cel mai mare podcast din Marea Britanie.

Maia Sandu a vorbit deschis despre unirea cu România într-un dialog cu Rory Stewart și Alastair Campbell. Întrebată dacă susține reunirea, șefa statului a răspuns fără rezerve:

„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru reunirea cu România.”

În cadrul interviului, Maia Sandu a amintit de mișcările de renaștere națională de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90, când tema unirii cu România a fost intens discutată.

„La sfârșitul anilor 80 au fost mișcările de renaștere națională și, bineînțeles, au fost discuțiile despre reunirea cu România, deoarece Moldova a fost parte din România înainte. Dar atunci, nu puteam ști câți oameni ar fi votat, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să judecăm după numărul care au participat la mișcarea de renaștere și după numărul celor care au ieșit în stradă, sute de mii, putem spune că am fi avut un suport pentru reunirea cu România”

Lidera de la Chișinău a precizat că poziția sa este una personală și a explicat de ce o consideră firească în actualul context regional.

„Priviți ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea.”

