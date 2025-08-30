Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov, fiind împușcat de 5 ori

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă), a fost ucis la Liov.

”Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko şi procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanţe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis”, a scris Zelenski pe platforma X.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones. All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Potrivit presei din Ucraina, politicianul a fost împușcat de cinci ori, iar atacatorul era un curier care a fugit de la locul crimei.

Implicat în marile proteste din 2014

Guvernatorul Regiunii Lviv, Maksym Kozytskyi, a declarat că „autoritățile din Regiunea Lviv îl caută pe atacatorul care l-a ucis pe fostul președinte al Radei Supreme, Andrii Parubîi. Toate serviciile relevante sunt implicate. Victima a murit înainte de sosirea medicilor. Sincere condoleanțe familiei decedatului”, relatează presa din Ucraina.

Andrii Parubîi a fost deputat și președintele Parlamentului Ucrainei între 2016 și 2019.

Anterior, el a fost secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, numit după implicarea în protestele din 2014.