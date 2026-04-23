Olga Borșcevschi
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), anunţă, joi, că şi-a scris demisia, odată cu miniştrii formaţiunii, dar aceasta va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcţiei de membru al guvernului vor fi semnate de către preşedinte.

„Astăzi colegii mei miniştrii PSD şi-au dat demisia din Guvern. Respectăm votul colegelor şi colegilor care au spus: Ajunge! Până aici! Mi-am semnat şi eu demisia odată cu ei şi va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcţiei de membru al guvernului vor fi semnate de către Preşedinte”, a scris pe Facebook Ştefan Radu Oprea.

El precizează că, până la depunerea demisiei, se va ocupa de partea administrativă, astfel încât demisiile să ajungă la Administraţia Prezidenţială.

Cei şase miniştri susţinuţi de PSD şi vicepremierul Marian Neacşu şi-au depus, joi, demisiile, iar premierul Ilie Bolojan a anunţat cine va prelua portofoliile.

Propunerile pentru preluarea portofoliilor de la miniștrii demisionari PSD sunt:

La Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene (PNL)
La Ministerul Sănătății – Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR)
La Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna, vicepremier (UDMR)
La Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu (PNL)
La Ministerul Energiei – Ilie Bolojan

