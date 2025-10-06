Scenariu cu repetiție la Moscova. Vyacheslav Leontyev, fostul șef al celebrului ziar sovietic Pravda, a murit după ce a căzut de la o înălțime de 21 de metri din apartamentul său, la vârsta de 87 de ani. Pravda, care înseamnă „adevăr”, a fost organul principal de control al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Leontyev și-a păstrat funcția mult timp și după prăbușirea URSS, în 1991, fiind considerat un cunoscător al averilor secrete ale Kremlinului. Jurnalistul exilat Andrey Malgin a descris moartea sa drept „ciudată”, amintind că Leontyev părea un fel de „milionar clandestin” și că știa multe despre finanțele partidului.

„Editura Pravda era cea mai profitabilă întreprindere din imperiul de afaceri al Comitetului Central al Partidului Comunist.”

Poliția rusă investighează dacă incidentul a fost un accident, sinucidere sau crimă. Căderile de la fereastră au devenit, în ultimii ani, tot mai frecvente în Rusia, în special în rândul opozanților lui Putin, jurnaliștilor critici și unor manageri de top.

Printre victime, se numărără Ravil Maganov, președintele Lukoil, care a decedat după o cădere de la fereastra unui spital din Moscova, Andrei Badolov, vicepreședintele Transneft, găsit mort în circumstanțe similare sau Vadim Stroykin, cântăreț rus cunoscut pentru pozițiile sale anti-război, care a murit după ce a căzut de la fereastra apartamentului său.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: