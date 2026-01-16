Fostul şef al Curţii Constituţionale spune că a patra amânare a pensiilor speciale are justificare, de data aceasta

Amânarea are justificare a patra oară, spune fostul şef al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean. Potrivit acestuia, reforma pensiilor magistraţilor mai trebuie să aştepte pentru că „s-au depus ieri o grămadă de documente.”

Vineri, magistraţii CCR au amânat, pentru a patra oară, decizia privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților. CCR se va întruni, din nou, pe data de 11 februarie 2026.

„De data aceasta, amânarea este justificată, pentru că ați auzit că s-au depus ieri o grămadă de documente. ÎCCJ a depus o expertiză, un document de la Ministerul Muncii, deci trebuiau să le citească. Dacă ei le-au primit, nu aveau cum să judece astăzi. Amânarea este justificată. Acum cât de lung e termenul de amânare, asta e o altă discuție. Dar faptul că amânarea a avut loc nu este imputabil lor”, a comentat decizia foştilor săi colegi, Augustin Zegrean.

Este posibil ca, pe 11 februarie, să aibă loc o decizie finală pe marginea acestui dosar destul de controversat, însă totul depinde de eventualele probleme care ar putea apărea în procesul de analiză a documentelor depuse.

„Dacă nu vor apăra alte probleme… Vedeți, ieri am vorbit despre asta și am spus că, dacă se depun documente în ultima clipă, normal să amâne. Nu pot să judece fără să le studieze”, a mai spus Zegrean.

Joi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la CCR o expertiză care detaliază impactul reformei pensiilor speciale ale magistraților, însă cei de la CCR susţin că documentele aflate la dosar au caracter secret şi nu pot fi date publicităţii.

Informația a venit în contextul în care acest document fusese cerut de cei patru judecători care au boicotat de două ori în decembrie adoptarea unei decizii a CCR pe reforma pensiilor speciale.

„Suntem în consultări cu colegii judecători. Așteptăm finalizarea consultărilor și, în funcție de poziția comună, stabilim dacă trimitem note de concluzii în susținerea argumentelor inițial sesizate”, a declarat joi șefa ÎCCJ, Lia Savonea, contactată de G4Media, înainte de decizia de astăzi.

