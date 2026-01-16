Prima pagină » Actualitate » Fostul şef al Curţii Constituţionale spune că a patra amânare a pensiilor speciale are justificare, de data aceasta

Fostul şef al Curţii Constituţionale spune că a patra amânare a pensiilor speciale are justificare, de data aceasta

Luiza Dobrescu
16 ian. 2026, 12:03, Actualitate
Fostul şef al Curţii Constituţionale spune că a patra amânare a pensiilor speciale are justificare, de data aceasta

Amânarea are justificare a patra oară, spune fostul şef al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean. Potrivit acestuia, reforma pensiilor magistraţilor mai trebuie să aştepte pentru că „s-au depus ieri o grămadă de documente.”

Vineri, magistraţii CCR au amânat, pentru a patra oară, decizia privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților. CCR se va întruni, din nou, pe data de 11 februarie 2026.

„De data aceasta, amânarea este justificată, pentru că ați auzit că s-au depus ieri o grămadă de documente. ÎCCJ a depus o expertiză, un document de la Ministerul Muncii, deci trebuiau să le citească. Dacă ei le-au primit, nu aveau cum să judece astăzi. Amânarea este justificată. Acum cât de lung e termenul de amânare, asta e o altă discuție. Dar faptul că amânarea a avut loc nu este imputabil lor”, a comentat decizia foştilor săi colegi, Augustin Zegrean.

Este posibil ca, pe 11 februarie, să aibă loc o decizie finală pe marginea acestui dosar destul de controversat, însă totul depinde de eventualele probleme care ar putea apărea în procesul de analiză a documentelor depuse.

„Dacă nu vor apăra alte probleme… Vedeți, ieri am vorbit despre asta și am spus că, dacă se depun documente în ultima clipă, normal să amâne. Nu pot să judece fără să le studieze”, a mai spus Zegrean.

Joi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la CCR o expertiză care detaliază impactul reformei pensiilor speciale ale magistraților, însă cei de la CCR susţin că documentele aflate la dosar au caracter secret şi nu pot fi date publicităţii.

Informația a venit în contextul în care acest document fusese cerut de cei patru judecători care au boicotat de două ori în decembrie adoptarea unei decizii a CCR pe reforma pensiilor speciale.

„Suntem în consultări cu colegii judecători. Așteptăm finalizarea consultărilor și, în funcție de poziția comună, stabilim dacă trimitem note de concluzii în susținerea argumentelor inițial sesizate”, a declarat joi șefa ÎCCJ, Lia Savonea, contactată de G4Media, înainte de decizia de astăzi.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 CCR amână a patra oară decizia pe legea pensiilor magistraților. Ședința, reprogramată pe 11 februarie

Curtea de Apel București se pronunță azi pe numirile judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Ce se întâmplă dacă admite suspendarea

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE 15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață
13:16
15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață
VIDEO VIDEO | Bătaie generală într-un mall din Pitești. 11 tineri au fost reținuți cu propunere de arestare
13:12
VIDEO | Bătaie generală într-un mall din Pitești. 11 tineri au fost reținuți cu propunere de arestare
ULTIMA ORĂ Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze”
12:59
Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze”
FLASH NEWS Mesajul care i-a adus unui bucureştean două amenzi în valoare de 1.200 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală
12:28
Mesajul care i-a adus unui bucureştean două amenzi în valoare de 1.200 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală
CONTROVERSĂ Toni Neacșu explică de ce noua amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților nu va mai provoca valuri de revoltă și acuzații politice
12:09
Toni Neacșu explică de ce noua amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților nu va mai provoca valuri de revoltă și acuzații politice
ACTUALITATE O româncă din Italia riscă să-și piardă singura locuință, o rulotă abandonată. Comunitatea locală se solidarizează pentru Sucarina
12:08
O româncă din Italia riscă să-și piardă singura locuință, o rulotă abandonată. Comunitatea locală se solidarizează pentru Sucarina
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de „agenți de unică folosință”, recrutați online de către Moscova
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
(P) Halate de baie pufoase vs. subțiri: Cum îl alegi pe cel potrivit pentru tine

Cele mai noi

Trimite acest link pe