CCR decide soarta legii pensiilor magistraților, pe care Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Nu este exclusă o a patra amânare

16 ian. 2026, 06:00, Justiție
Curtea Constituțională a României (CCR) decide vineri soarta pensiilor magistraților, după 3 amânări consecutive, deși termenul legal de intrare în vigoare a legii era de 1 ianuarie 2026. Potrivit unor surse Gândul, nu este exclusă o amânare. Expertizele pe impactul legii pensiilor speciale, cerute de cei patru judecători CCR, nu ajunseseră aseară la dosar, conform surselor.

A treia ședință a CCR care trebuia să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților, în varianta pe care insistă premierul PNL, Ilie Bolojan, a fost amânată din cauza lipsei cvorumului. Din 9 judecători, doar 5 au fost prezenți.

Ultima ședință CCR s-a lăsat cu scandal

Ultima ședință a fost amânată după ce patru judecători au boicotat ședința ridicându-se de pe scaune și părăsind sala, nemafiind astfel întrunit cvorumul necesar pentru luarea unei decizii. Și ședința de dinainte de aceasta fusese amânată tot din lipsă de cvorum, tot după ce patru judecători, propuși de PSD, au părăsit sala – Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihai Busuioc și Bogdan Licu.

Potrivit unor surse Gândul, cei 4 patru judecători ai CCR care pe 28 decembrie au cerut amânare pentru 15 ianuarie 2026 pentru luarea unei decizii pe pensiile magistraților, și în a treia ședință, pe 29 decembrie, au susținut același lucru.

Decizia pe acordarea unui nou termen  a fost susținută de 3 judecători, a respectat cadrul legal, dar șefa CCR, Simina Tănăsescu, a refuzat să o accepte.

ÎCCJ a trimis la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților

Expertiza pe care Curtea Supremă de Justiție a trimis-o la CCR arată că, de fapt, Guvernul Bolojan anulează pensiile de serviciu ale magistraților. ÎCCJ a dat publicității expertiza, în contextul preconizatei decizii a Curții Constituționale pe pensiile din Justiție.

„Un expert contabil autorizat confirmă calculele departamentelor economice: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale, arată comunicarea ÎCCJ.

În contextul sesizării de neconstituționalitate formulate anterior, a fost realizată o expertiză de specialitate independentă, în baza căreia Înalta Curte de Casație și Justiție va depune la Curtea Constituțională a României note suplimentare de susținere a argumentelor deja formulate împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan.

Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, așa cum vom prezenta, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, respectiv:

  • pentru magistrații de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai puțin;
  •  pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea cu 35% mai puțin;
  •  pentru cei de la curțile de apel/parchetele de pe lângă acestea cu 33% mai puțin.
  •  pentru judecătorii ÎCCJ cu 51% mai puțin.

Ce prevede legea pensiilor magistraților

Legea prevede următoarele modificări în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor:

  • stabilirea vârstei de pensionare, pentru personalul vizat de proiect, prin referire la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii; instituirea vârstei de 49 ani ca vârstă minimă de pensionare până la data de 31 decembrie 2026;
  • instituirea condiţiei de vechime în muncă de cel puţin 35 de ani; creşterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generaţie de magistraţi;
  •  introducerea unui număr rezonabil de etape de eşalonare până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, iar ulterior ultimei etape se va ajunge la vârsta de 65 de ani;
  •  introducerea etapizată a condiţiei de 35 de ani vechime totală în muncă, nu doar în magistratură, condiţie care va fi introdusă treptat.

