Curtea de Apel București se pronunță azi pe numirile judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Ce se întâmplă dacă admite suspendarea

16 ian. 2026, 06:00, Justiție
Curtea de Apel Bucureşti se pronunță vineri pe contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. La o oră după ce este așteptată decizia de la CAB, judecătorii CCR ar trebui să se reunească într-o nouă ședință pentru a tranșa dacă legea care modifică pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare este constituțională sau nu.

Avocata AUR a contestat numirile judecătorilor CCR

Silvia Uscov a contestat actele prin care au fost numiți în funcția de judecător la Curtea Constituțională Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc. Ambele contestații reclamă neîndeplinirea de către cei doi a condițiilor legale și constituționale referitoare la vechimea de minimum 18 ani în activitatea juridică.

Dacă în cazul lui Mihai Busuioc, propus de către PSD, acțiunea are puține spre deloc șanse de reușită, deoarece există o hotărâre a Curții Constituționale prin care s-a stabilit, definitiv, că mandatul lui Busuioc este legal, pe de o parte, și că, pe de altă parte, pentru că hotărârile Parlamentului României nu pot fi atacate, numirea lui Mihai Busuioc în funcția de judecător la Curtea Constituțională s-a făcut prin hotărâre a Senatului României.

În cazul lui Dacian Cosmin Dragoș, numit de președintele României, lucrurile sunt mai complicate. Tocmai pentru că numirea s-a făcut prin decret prezidențial, actul de numire poate fi, în această situație, contestat.

Nicușor Dan, înfrângere la CAB în cazul lui Dacian Dragoș

Nicușor Dan a suferit prima înfrângere la Curtea de Apel București în procesul privind suspendarea a doi judecători de la Curtea Constituțională a României, unul dintre ei, Dragoș Dacian, numit de președinte. Administrația Prezidențială ceruse schimbarea unei judecătoare din proces, dar astăzi CAB a respins solicitarea.

Președintele Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Cosmin Dragoș în funcția de judecător al Curții Constituționale

Administrația Prezidențială a încercat să obțină schimbarea judecătoarei Olimpiea Creţeanu, solicitare care a fost respinsă însă joi de CAB.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Olimpiea Creţeanu”, este soluţia pe scurt a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată, joi, în Cameră de Consiliu.

Ce se întâmplă dacă va admite CAB suspendarea

Dacă suspendarea este admisă de CAB, cei doi nu-și mai pot exercita calitatea de judecători CCR până la recurs, ce va fi judecat de Înalta Curte. Acest lucru are efecte directe în activitatea Curții Constituționale a României, care este așteptată tot vineri să ia o decizie, deja amânată în mai multe rânduri, în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților.

Dacian Dragoș a explicat că o decizie de suspendare a sa va avea repercusiuni asupra funcționării CCR. Anterior, Nicușor Dan a explicat că în cazul unei decizii nefavorabile de la CAB va numi un alt judecător.

„Sigur că o decizie de suspendare ar avea efect asupra funcționării Curții, în general, deci și asupra deciziei în acest caz, a pensiilor magistraților. Am încredere că nu se întâmplă lucruri care să fie dincolo de procedurile obișnuite ale instanțelor. Această antagonizare între diferite profesii nu este bună și să privim cu mai puțină patimă aceste lucruri, dar, în același timp, trebuie avut în vedere că există un conflict de natură socială în țară”, spune judecătorul.

