Curtea de Apel București se pronunță azi pe numirile judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Ce se întâmplă dacă admite suspendarea

Curtea de Apel Bucureşti se pronunță vineri pe contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. La o oră după ce este așteptată decizia de la CAB, judecătorii CCR ar trebui să se reunească într-o nouă ședință pentru a tranșa dacă legea care modifică pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare este constituțională sau nu.

Avocata AUR a contestat numirile judecătorilor CCR

Silvia Uscov a contestat actele prin care au fost numiți în funcția de judecător la Curtea Constituțională Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc. Ambele contestații reclamă neîndeplinirea de către cei doi a condițiilor legale și constituționale referitoare la vechimea de minimum 18 ani în activitatea juridică.

Dacă în cazul lui Mihai Busuioc, propus de către PSD, acțiunea are puține spre deloc șanse de reușită, deoarece există o hotărâre a Curții Constituționale prin care s-a stabilit, definitiv, că mandatul lui Busuioc este legal, pe de o parte, și că, pe de altă parte, pentru că hotărârile Parlamentului României nu pot fi atacate, numirea lui Mihai Busuioc în funcția de judecător la Curtea Constituțională s-a făcut prin hotărâre a Senatului României.

În cazul lui Dacian Cosmin Dragoș, numit de președintele României, lucrurile sunt mai complicate. Tocmai pentru că numirea s-a făcut prin decret prezidențial, actul de numire poate fi, în această situație, contestat.

Nicușor Dan, înfrângere la CAB în cazul lui Dacian Dragoș

Nicușor Dan a suferit prima înfrângere la Curtea de Apel București în procesul privind suspendarea a doi judecători de la Curtea Constituțională a României, unul dintre ei, Dragoș Dacian, numit de președinte. Administrația Prezidențială ceruse schimbarea unei judecătoare din proces, dar astăzi CAB a respins solicitarea.