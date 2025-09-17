Prima pagină » Actualitate » Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”

Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”

Luiza Dobrescu
17 sept. 2025, 10:45, Actualitate
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența:

În ultima sa postare pe Facebook, fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, argumentează de ce România nu mai are nevoie de atacuri rusești pentru a-i fi „pervertit procesul electoral”, ci e suficientă „chiar clasa politică aflată la putere”. Însă, rămâne o întrebare, pe care Predoiu o ridică, și anume aceea „dacă mâine am avea alegeri, putem garanta că nu va mai fi posibilă interferența externă?”. 

După finalizarea dosarului Călin Georgescu-Horațiu Potra, fostul șef al SIE-Silviu Predoiu remarcă faptul că „informațiile sunt corecte și structurate clar – nimic de contestat aici. Dar nu găsim vreo revelație, nimic cu adevărat nou.” Prin urmare, probleme procesului electoral din România nu vin neapărat dinspre Rusia, cât dinspre faptul că” vulnerabilitățile interne sunt mai mari, alimentate în primul rând de neîncrederea crescândă a cetățenilor în propriile autorități”.

„Kremlinul a făcut exact ceea ce era de așteptat – ceea ce fac toate statele puternice: își apără interesele prin orice mijloace, inclusiv în spațiul virtual, exploatând fiecare fisură pe care o găsește. În acest demers nu există legal, moral, corect, există doar util.

Este bine că analizăm aceste acțiuni și că încercăm să ne creștem reziliența despre care tot vorbim în aceste zile, dar nu este nici pe departe suficient”, remarcă Predoiu în postarea sa.

Întrebarea care rămâne, totuși, în picioare, potrivit fostului șef al SIE, ar fi „dacă mâine am avea alegeri, putem garanta că nu va mai fi posibilă interferența externă? Răspunsul, din păcate, este evident: NU!”.

Concluzia la care ajunge fostul șef al Serviciului de Informații Externe este aceea că „nu putem să ne prefacem că nu vedem acțiunile guvernului PSD-PNL sub înaltul patronaj al președintelui Iohannis”.

 „Dacă vrem să vorbim serios despre factorii care au distorsionat și pervertit procesul electoral, nu putem să ne prefacem că nu vedem acțiunile guvernului PSD-PNL sub înaltul patronaj al președintelui Iohannis. Iar aici nu mai vorbim despre Rusia, ci despre politicienii români, aflați chiar în fruntea statului”, mai scrie acesta.

Textul lui Predoiu mută atenția în direcția guvernanților, „care au manipulat, ostilizat și vulnerabilizat alegătorii”.

„Întrebarea care arde este: ce facem cu ticăloșia și cinismul autorităților noastre? Cu abuzurile lor? Cu legile pe care le-au răsucit după bunul plac pentru a controla procesul electoral, subminând democrația mai eficient decât Rusia?

Pe guvernanții noștri, care au manipulat, ostilizat și vulnerabilizat alegătorii, cine și când îi va trage la răspundere, domnule Procuror General?”, întreabă fostul șef al SIE.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Serviciul SECRET al Ministerului de Interne a făcut curățenie în jurul lui Călin Georgescu. Ce au pățit foștii polițiști care îl păzeau

Silviu Predoiu: „POLITICIENII sunt foarte slabi și se simt amenințați de orice”

Citește și

EXTERNE India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia
10:42
India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia
ACTUALITATE Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
10:40
Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
ACTUALITATE Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
10:39
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
VIDEO EXCLUSIV Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
10:27
Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
ACTUALITATE CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă
10:21
CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă
ACTUALITATE Victor Ponta: „Războiul va fi pierdut de Europa și RUSIA. Vor câștiga America și China”
10:10
Victor Ponta: „Războiul va fi pierdut de Europa și RUSIA. Vor câștiga America și China”
Mediafax
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri. Temele discuțiilor din agendă
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Evz.ro
„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități”. Mesaj clar de la Cotroceni
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Intrarea noii concurente a stârnit un VAL DE CONFUZIE. Ce a spus Veronica despre Alina a bulversat competiția Casa Iubirii. Restul fetelor, în ceață totală: "Ce face?". DECLARAȚIA care ridică multe semne de întrebare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Astronomii au auzit, în premieră, sunetul unei găuri negre „aruncate” prin spațiu
EXTERNE Donald TRUMP se întâlnește cu regele Charles la Palatul Windsor, în prima zi a vizitei de stat
10:42
Donald TRUMP se întâlnește cu regele Charles la Palatul Windsor, în prima zi a vizitei de stat
SPORT Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația
10:35
Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația
EXTERNE China susține acordul cu SUA în privința TikTok: Este benefic pentru toate părțile
10:22
China susține acordul cu SUA în privința TikTok: Este benefic pentru toate părțile
EXTERNE ARMATA israeliană anunță deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor orașului Gaza
10:08
ARMATA israeliană anunță deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor orașului Gaza
POLITICĂ Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an
09:58
Dosarul pe care șefa Externelor l-a vrut „LA SECRET”. Oana Țoiu și partenerul de viață, dați în judecată pentru o datorie de 135 €/an
UPDATE Documentul pe care Grindeanu îl pune pe masa premierului, în coaliția de la 11.00/ Bolojan: „Ca să ieșim din fundătură trebuie să corectăm lucrurile”
09:53
Documentul pe care Grindeanu îl pune pe masa premierului, în coaliția de la 11.00/ Bolojan: „Ca să ieșim din fundătură trebuie să corectăm lucrurile”