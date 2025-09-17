Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”

În ultima sa postare pe Facebook, fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, argumentează de ce România nu mai are nevoie de atacuri rusești pentru a-i fi „pervertit procesul electoral”, ci e suficientă „chiar clasa politică aflată la putere”. Însă, rămâne o întrebare, pe care Predoiu o ridică, și anume aceea „dacă mâine am avea alegeri, putem garanta că nu va mai fi posibilă interferența externă?”.

După finalizarea dosarului Călin Georgescu-Horațiu Potra, fostul șef al SIE-Silviu Predoiu remarcă faptul că „informațiile sunt corecte și structurate clar – nimic de contestat aici. Dar nu găsim vreo revelație, nimic cu adevărat nou.” Prin urmare, probleme procesului electoral din România nu vin neapărat dinspre Rusia, cât dinspre faptul că” vulnerabilitățile interne sunt mai mari, alimentate în primul rând de neîncrederea crescândă a cetățenilor în propriile autorități”.

„Kremlinul a făcut exact ceea ce era de așteptat – ceea ce fac toate statele puternice: își apără interesele prin orice mijloace, inclusiv în spațiul virtual, exploatând fiecare fisură pe care o găsește. În acest demers nu există legal, moral, corect, există doar util. Este bine că analizăm aceste acțiuni și că încercăm să ne creștem reziliența despre care tot vorbim în aceste zile, dar nu este nici pe departe suficient”, remarcă Predoiu în postarea sa.

Întrebarea care rămâne, totuși, în picioare, potrivit fostului șef al SIE, ar fi „dacă mâine am avea alegeri, putem garanta că nu va mai fi posibilă interferența externă? Răspunsul, din păcate, este evident: NU!”.

Concluzia la care ajunge fostul șef al Serviciului de Informații Externe este aceea că „nu putem să ne prefacem că nu vedem acțiunile guvernului PSD-PNL sub înaltul patronaj al președintelui Iohannis”.

„Dacă vrem să vorbim serios despre factorii care au distorsionat și pervertit procesul electoral, nu putem să ne prefacem că nu vedem acțiunile guvernului PSD-PNL sub înaltul patronaj al președintelui Iohannis. Iar aici nu mai vorbim despre Rusia, ci despre politicienii români, aflați chiar în fruntea statului”, mai scrie acesta.

Textul lui Predoiu mută atenția în direcția guvernanților, „care au manipulat, ostilizat și vulnerabilizat alegătorii”.

„Întrebarea care arde este: ce facem cu ticăloșia și cinismul autorităților noastre? Cu abuzurile lor? Cu legile pe care le-au răsucit după bunul plac pentru a controla procesul electoral, subminând democrația mai eficient decât Rusia? Pe guvernanții noștri, care au manipulat, ostilizat și vulnerabilizat alegătorii, cine și când îi va trage la răspundere, domnule Procuror General?”, întreabă fostul șef al SIE.

