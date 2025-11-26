FOTO. Alexandra Ungureanu își dorește să devină MĂMICĂ. ”Am o vârstă la care copilașii nu se mai fac chiar așa ușor”

Câștigătoarea de la emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D, are o relație sentimentală cu Adrian Gagea. Artista a mărturisit, pentru click.ro, că își dorește un copil, însă are unele temeri privind vârsta.

Alexandra Ungureanu își dorește să devină mămică. ”Dacă s-o mai putea, bineînțeles…Nu are nicio treabă nunta cu copilul”

”Îmi doresc mult un copil, anul viitor! Dacă s-o mai putea, bineînțeles…Nu are nicio treabă nunta cu copilul. Să nu uităm că am o vârstă la care copilașii nu se mai fac chiar așa ușor”, a declarat Alexandra Ungureanu.

”Se pot face tratamente da, dar tratamentele astea toate au un revers al medaliei și sunt un pic în cercetare să vedem: ce riscăm, ce presupune, ce e bine, ce nu e bine?! Vedem ce va fi. Eu zic să fim mai buni, să nu ne mai dăm în cap, pentru că anul acesta a fost un an încărcat, de tensiune socială, cu mult hate în on-line și ar fi bine să ieșim un pic din zona asta! Să o încheiem măcar pe pace și iubire”, a adăugat artista.