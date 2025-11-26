FOTO. Alexandra Ungureanu își dorește să devină MĂMICĂ. ”Am o vârstă la care copilașii nu se mai fac chiar așa ușor”

Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, a mărturisit că își dorește să devină mămică, însă are ceva temeri din cauza vârstei.
Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă în public.
Câștigătoarea de la emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D, are o relație sentimentală cu Adrian Gagea. Artista a mărturisit, pentru click.ro, că își dorește un copil, însă are unele temeri privind vârsta.
”Îmi doresc mult un copil, anul viitor! Dacă s-o mai putea, bineînțeles…Nu are nicio treabă nunta cu copilul. Să nu uităm că am o vârstă la care copilașii nu se mai fac chiar așa ușor”, a declarat Alexandra Ungureanu.
”Se pot face tratamente da, dar tratamentele astea toate au un revers al medaliei și sunt un pic în cercetare să vedem: ce riscăm, ce presupune, ce e bine, ce nu e bine?! Vedem ce va fi. Eu zic să fim mai buni, să nu ne mai dăm în cap, pentru că anul acesta a fost un an încărcat, de tensiune socială, cu mult hate în on-line și ar fi bine să ieșim un pic din zona asta! Să o încheiem măcar pe pace și iubire”, a adăugat artista.