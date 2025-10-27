Prima pagină » Actualitate » FOTO. Anghel Damian dă detalii despre FIUL său și al lui Theo Rose. ”Este plin de energie”

27 oct. 2025, 17:30, Actualitate
Anghel Damian dă detalii despre fiul său și al lui Theo Rose

Actorul Anghel Damian, în vârstă de 34 de ani, a vorbit despre viața de tătic. Acesta are un băiețel împreună cu cântăreața Theo Rose.

Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin, Alex Leonte, au format un cuplu mai bine de patru ani.

Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, Sasha.  Despre rolul de părinte și despre băiețelul său a vorbit Anghel Damian pentru revista Viva.

Anghel Damian dă detalii despre fiul său și al lui Theo Rose.  ”Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse”

”Ăla mic a crescut. Merge la grădiniță. Grădinița este cu toate problemele sau cu lucrurile frumoase ale ei. Sasha a crescut. Este plin de energie. Noi suntem oameni care muncesc mult, dar în munca noastră nu cred că dispunem de asemenea resurse, de asemenea energie”, a declarat Anghel Damian.

”Avem un ajutor cam jumătate de zi, dar practic el are programul lui fix. Până la ora 12 este la grădiniță, după care are somnul de după-masă, apoi avem un ajutor până la ora 17. Iar de la ora 17 ne împărțim, ori amândoi, ori unul dintre noi, și facem în așa fel să ne facem activitățile de familie. El oricum este un copil care se culcă foarte târziu, probabil din cauza activităților noastre. Se culcă la 12 noaptea. Așa că de la ora 17 la 12 noaptea, noi suntem cu el. De la 17 la 12 noaptea sunt aproape opt ore de muncă. El e foarte fericit cu noi. Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse: aleargă prin casă, ne jucăm de-a v-ați ascunselea și facem tot felul de jocuri”, a mai spus actorul.

