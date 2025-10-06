FOTO / Cât a SLĂBIT Nicoleta Luciu. ”Ajunsesem la 71 de kilograme. A trebuit să fac ceva”

Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a spus cât a reușit să slăbească în ultima perioadă de timp. Bruneta ajunsese la un moment dat la 71 de kilograme.



În ultima perioaă de timp, Nioleta Luciu și-a propus să slăbească și a reușit.

Aceasta a dat jos 12 kilograme, după cum a dezvăluit pentru click.ro.

Cât a slăbit Nicoleta Luciu. ”Mai am încă de slăbit 5 kilograme”

”În total am slăbit până acum 12 kilograme. Mai am încă de slăbit 5 kilograme. Părerea mea e că e bine să te simți bine în pielea ta. Eu toată viața am fost model și nu m-am simțit bine în momentul în care m-am retras și am mai pus vreo câteva kilograme. Ajunsesem la 71 de kilograme. A trebuit să fac ceva! M-am apucat de slăbit și în momentul în care am dat deja primele șase kilograme deja aveam un podcast la care filmam. Știi cum e: camera te rotunjește puțin. Și, după ce m-am văzut la prima emisiune, am zis: >. După douăzeci de podcasturi filmate dădusem deja 11 kilograme, asta la sfârșit de iunie, și s-a văzut diferența. Aveam 71 de kilograme și acum am 58 și ceva”, a explicat Nicoleta Luciu.



Vedeta a dat detalii și despre regimul care a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite:

”Ce am făcut ca să slăbesc?! Mănânc hipocaloric și merg la sală. Adică la o masă mănânc doar 100 de grame de mâncare. Cântăresc din ochi: cât îmi intră într-o palmă, și cărniță și salată. Mai mult sunt rawvegană și scap mai repede cu o banană și un măr, sau o banană și unt de arahide. Mănânc două mese din astea pe zi! Iar a doua masă, la ora 18, mânanc un baton cu ceai verde. Batonul acesta îl știu de când eram tânără, de la 19 ani. A fost singurul care a dat rezultate! Am ținut tot felul se diete și nimic! M-am întors la ce țineam eu în tinerețe și a mers. Prima săptămână a fost puțin mai greu, după m-am obișnuit. Se micșorează stomacul și nu mai simți nevoia. Trebuie să bei foarte multe lichide, apă, ceai, lapte vegetal”.

Nicoleta Luciu, mamă de patru copii

De ani de zile, Nicoleta Luciu s-a retras la Miercurea Ciuc, acolo unde locuiește împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. În trecut, Dinu Maxer a trăit o poveste de dragoste cu Nicoleta Luciu. Cei doi au avut o relație de opt ani. S-au despărțit în anul 2005, când nimeni nu se aștepta.

Nicoleta Luciu a apărut rar la TV în ultimii ani, dar recent și-a lansat un podcast – ”Mom”.