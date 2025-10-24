FOTO. Cătălin Măruță, despre cariera sa la TV. ”Au fost zile în care am intrat în platou după PIERDERI personale”

Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a făcut câteva declarații despre cariera sa în televiziune.”Au fost zile în care am intrat în platou după pierderi personale” , a dezvăluit el.

Cătălin Măruță este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. Acesta a moderat emisiuni la mai multe posturi TV, dar de mulți ani realizează ”La Măruță”, de la Pro TV.

Cătălin Muruță a vorbit despre cariera sa în televiziune pentru tvmania.ro. Acesta a mărturisit că au existat momente când a fost prezent la emisiune, deși a avut parte de pierderi personale sau a fost extrem de obosit.

Acesta a mai mărturisit că familia sa – soția Andra și cei doi copii, Eva și David, sunt cei care îl determină să meargă înainte și îi dau echilibru și energie.

Cătălin Măruță, despre cariera sa la TV. ”Uneori, nu știa nimeni prin ce trec”

”Da, au fost zile în care am intrat în platou după pierderi personale sau oboseală cruntă. Uneori, nu știa nimeni prin ce trec, sau îi spuneam doar producătoarei emisiunii, Alina Tolontan, pe care mă bazez mereu. Cu ea în căști, făceam față.Am învățat că, odată ce se aprind camerele, trebuie să lași totul la ușă. Publicul merită cea mai bună versiune a ta, chiar și atunci când în interior e furtună. Asta m-a întărit enorm”, a mărturisit Cătălin Măruță.

”Un rol uriaș. Andra e busola mea, iar copiii sunt sursa mea de energie și motivație. Când îi văd, îmi amintesc mereu de ce fac tot ce fac. Familia mea mă ajută să rămân cu picioarele pe pământ, oricâte lumini și camere ar fi în jur”, a mai spus prezentatorul TV.