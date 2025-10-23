FOTO. Câți BANI cere Victor Yila să cânte la o petrecere de Revelion. Suma este considerabilă

Victor Yila a spus care este tariful său pentru a cânta la o petrecere de Revelion. Suma este una substanțială.



Victor Yila s-a născut în Congo, dar este stabilit în România de foarte mulți ani. Este căsătorit cu o româncă și are două fete. Victor Yila este actor, cântăreț, dar și profesor de franceză la Facultatea de Construcții din București.

Victor Yila a vorbit despre onorariul pe care îl percepe la diverse evenimente, dar a dezvăluit și ce sumă de bani cere pentru a distra lumea în noaptea dintre ani.

Câți bani cere Victor Yila să cânte la o petrecere de Revelion. ”Dacă nu pui pe masă un contract de 6.000-7.000 de euro nu avem ce discuta”

”La petreceri, am un onorariu cuprins între 700 și 1.000 de euro, pentru un recital de 45 de minute, 13 piese, este standard. Dar, dacă mai sunt și prezentator de evenimente, iau, un pachet-cap coadă, cu 1.500 de euro, până la miezul nopții. Adică, eu prezint tot spectacolul, mai și cânt, mă prezint singur. Cânt și muzică populară românească, am și ținute populare, din toate zonele țării. Cânt chiar și piesa „Trandafir de la Modova””, a declarat Victor Yila pentru click.ro.

De Revelion, însă, tariful artistului crește semnificativ la câteva mii de euro:

”Până la sfârșitul anului, nu prea mai sunt spectacole, vine și Postul Crăciunului. Pentru Revelion suntem în niște discuții, eu însă am niște valori. Dacă găsesc un contract bine plătit, ok. În aceste condiții îmi abandonez familia și fac Revelionul separat de soție și de fiice, pe la vreun eveniment. Dar pe 1.000 sau pe 2.000 de euro, unde de obicei merg la evenimentele simple, în cursul anului, nu mă duc de Revelion. Mai bine stau cu familia, acasă, la căldurică. Dacă nu pui pe masă un contract de 6.000-7.000 de euro nu avem ce discuta”, a spus artistul.